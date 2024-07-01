富邦悍將親子童樂會升級　賽前練習見學近距離看賽前練習

▲富邦悍將親子球場童樂會 。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將去年大受好評的親子球場體驗活動「悍將童樂會」，今二強勢回歸，活動內容全面再升級，球迷將可以踏上夢幻的主播台，親子站上「未來之星宣示舞台」並與神秘嘉賓合影。

今年除了持續邀請新莊球場的場務團隊帶領大家體驗賽前畫線、壘包安裝及場務車試乘，「職人學堂」環節也特別加開全新課程，球迷將可以踏上夢幻的主播台，體驗在螢光幕前挑戰知名主播經典台詞，另開放參觀球場最神秘的控制中心，將由專業DJ教學打序播報，探索中控室的聲光奧秘。

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除了靜態課程之外，今年新增「城堡FUN電」的趣味遊戲關卡，親子將可以一起參加「短打挑戰」、「測速體驗」及「九宮格PK」。遊戲結束後，將模擬「新秀加盟儀式」場景，提供親子站上「未來之星宣示舞台」並與神秘嘉賓合影完成小悍將加盟儀式。

此外，今年推出「唱跳派對」，將由悍將應援團、吉祥物與兒童台家族哥哥姊姊一同帶領大小朋友們帶動應援，解放你身上的舞蹈細胞。

壓軸的重頭戲則是悍將城堡首度推出的「賽前練習見學」活動，將開放至場中直擊悍將賽前打擊練習，近距離觀看職業球員們的揮棒英姿。當日賽事更安排親子球迷入座「B1童樂熱區」，與結識的新朋友一同大聲吶為喊悍將應援。

「悍將童樂會」在暑假期間登場，首波推出4個場次，分別為7月13日、7月14日、8月10日、8月11日舉辦。

梅林魔法師會員早鳥於7月3日12點30分到7月4日23點59分開賣，售價為親子2人組1900元/組、親子3人組2500元/組；7月5日(五)12點30分起正式開賣，售價為親子2人組2200元/組、親子3人組2800元/組，每場限額30組。