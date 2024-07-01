遊騎兵朗福德完全打擊今年首位　隊史39年來菜鳥第一人

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All 4 hits from Wyatt Langford's first career cycle ⬇️ pic.twitter.com/i85VqxaCzc — MLB (@MLB) July 1, 2024



實習記者胡冠辰／綜合報導

德州遊騎兵今天（1日）客場出戰巴爾的摩金鶯，遊騎兵新秀朗福德（Wyatt Langford）本場比賽達成聯盟本賽季第一位繳出完全打擊的打者，配合左投希尼（Andrew Heaney）先發7局投出10次三振、責失2分的好成績，終場遊騎兵就以11比2擊垮金鶯，結束近期6連敗。

朗福德今天排第5棒鎮守左外野，2上敲出右外野飛球出局，4上咬中一顆紅中75英里滑球擊出左外野方向三壘安打，5上第三打席打出帶有1分打點的二壘安打，6上再敲出游擊方向內野安打，距離完全打擊僅差一步之遙。

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8局上，無人出局1、2壘有人時朗福德相中金鶯後援克魯克（Matthew Krook）一記紅中偏高的卡特球，一棒將球扛出右外野大牆形成三分砲，轟出去後完全打擊也正式達標，除了完全打擊外，朗福德單場還敲出4分打點。

根據統計數據指出，遊騎兵隊史上一次有菜鳥選手締造完全打擊是1985年的麥克杜威（Oddibe McDowell），兩人締造時間相差39年。

▲朗福德（Wyatt Langford）。（圖／達志影像／美聯社）

「在最後一個打席我試著打全壘打，」朗福德賽後難掩喜悅的說道，「但是在棒球這樣的比賽中，你永遠不知道會發生什麼」。

「他是一位非常出色的球員，」先發隊友希尼也對郎福德讚譽有加，「自從他回來之後，他就一直在努力擊球，他的擊球表現非常出色，有很多工具可以打敗任何投手，他可以打出力量，他可以跑，他的防守也很好，看到他最近在這裡變得很舒服並且表現得如此出色，真是很有趣。我為他感到高興」。

遊騎兵今天敲出13支安打，除了朗福德單場4安外，希爾（Derek Hill）貢獻雙響砲，史密斯（Josh Smith）、洛爾（Nathaniel Lowe）以及捕手克尼茲納（Andrew Knizner）也都各擊出2支安打的好成績，投手方面先發左投希尼7局投出10次三振、沒有保送，責失兩分的優質先發，接替上來的後援投手烏瑞納（Jose Urena）2局無失分。