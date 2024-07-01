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U23培訓隊追到2比3遇雷擊預告裁定　1分惜敗NCAA明星隊

▲▼U23中華隊張峻瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U23中華培訓隊張峻瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

U23中華培訓隊1日（台灣時間）與美國NCAA大學明星隊交手第二場練習賽，中華隊5局下反攻追近至1分差，不過因當地雷擊預報且後續雨勢擴大，比賽於5局裁定，中華隊2比3落敗，連兩戰1分飲恨。

中華隊派出火球男張峻瑋掛帥先發，首局第一打席挨安打，隨後回穩連解決7名打者，3局上被攻佔得點圈順利化解危機，4局上遇到亂流，一連被敲4支安打掉3分。

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中華隊前3局遭到雅各布（Ben Jacobs）壓制，陷入落後的4局下馬上反擊，開路先鋒邱郡安打開路，鄭俊瑋執行短打戰術，跑出內野安打，隨後曾昱磬也觸擊推進，黃柏叡敲高飛犧牲打追回1分。

5局下盧奕呈面對第二任投手史密斯（Kolten Smith）敲出安打，賴俊獲得保送，邱郡適時安打帶有1打點，賴俊衝回本壘時遭到觸殺，5局中場休息時，裁判指示有雷擊預告暫停比賽，隨後球場降下大雨，比賽因此提前結束。

張峻瑋主投5局，最快球速94英里（約151公里），被敲6安打，有2次保送，失3分，承擔敗戰。邱郡扮演稱職開路先鋒，單場兩支安打，跑回1分，貢獻1打點。中華隊對戰美國NCAA大學明星隊前一戰以4比5惜敗，此戰再度1分差落敗，目前累計2敗，還剩下3場交流賽。

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