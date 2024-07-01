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39歲「控球之神」保羅轉戰馬刺　夢幻搭檔「法國怪物」溫班亞瑪

▲馬刺溫班亞瑪，勇士柯瑞、保羅。（圖／CFP）

▲保羅新賽季改聯手馬刺超級狀元溫班亞瑪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

「控球之神」保羅(Chris Paul)今(1)日遭到勇士釋出，不過他很快就找到新東家，根據名記者海恩斯(Chris Haynes)的消息，他將與馬刺簽約，聯手224公分的「超級狀元」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)，一代傳奇控衛與顛覆大家對長人想像的「斑馬」會擦出什麼樣的火花，令人期待。

勇士將決定是否保障「控球之神」保羅下季3000萬美元薪資日期，延後到台灣時間7月1日自由市場開市這天，原本希望替他找尋合適的新東家，不過最終將他釋出，以清出薪資空間，39歲的保羅成為自由球員，先前曾傳出洛城雙雄湖人、快艇可能會對他有興趣，最後他落腳馬刺。

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擁有19年NBA資歷的「控球之神」保羅，2023-24賽季出乎眾人意料轉戰勇士，稱職扮演第2陣容領袖，並在灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)缺陣時扛起先發主控的重任，他上季場均上場26.4分鐘，能貢獻9.2分、6.8助攻和3.9籃板，三分球命中率達37.1%。

39歲的保羅新賽季將搭檔「法國怪物」溫班亞瑪，「斑馬」兼具身高與靈巧的身手，還有驚人的阻攻能力，菜鳥季繳出場均21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6阻攻和1.2抄截，成為史上首位單季得到至少1500分、250阻攻並砍進100顆三分球的球員。

根據《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)的消息，保羅與馬刺簽下的合約年限為1年，總價1100萬美元。

關鍵字： NBA馬刺保羅

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