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TSR台南站圓滿落幕！7歲「最強天才車手」包辦兒童組雙料冠軍

▲7歲「天才車手」陳子龍奪TSR台南站雙料冠軍、36老將游瑋倫坂回面子奪125A組冠軍。（圖／TSR提供）

▲7歲「天才車手」陳子龍奪TSR台南站雙料冠軍。（圖／TSR提供）

體育中心／綜合報導

2024年TSR全國機車錦標賽第三站今(30日)於台南安定賽車場熱鬧開賽，競爭最激烈的125A組由排位賽第7、暌違2年重返賽場的「烏來小霸王」游瑋倫扳回顏面反超日將長谷部潤封王；蘇利宸選手更是驚人包辦三組；7歲「最強天才車手」陳子龍則繼4月開幕站之後又再度包辦兒童組Junior-1、Junior-2雙料冠車，在國內同年齡已揕稱無敵。

被台灣車迷譽為「天才車手」、就讀台中市國光小一生陳子龍，繼今年開幕站包辦雙冠後，今再度橫跨兩組，父親陳榮勳上站摔斷肋骨後，這站就專職為兒子做後勤，他說，「因為天氣很熱，怕他體能不足，問他(陳子龍)要不要只比一組，但他自己堅持要比兩組。」

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結果陳子龍先在Junior-1從排位賽第一起跑，一路領先到終點拿下冠軍後；陳子龍回到休息區後沒得休息，立刻又換騎打檔車參加Junior-2組別賽事，他也從排位賽第二反超再拿下第二個冠軍，讓車迷覺得不可思議，父親陳榮勳說，「子龍是今年二月才開始接觸檔車，但他的天生車感很好，過完農曆年後就己經能很純熟的操控。」

由於陳子龍已連續在今年開幕站和今第三站連續創下4站全勝不敗紀錄，陳爸說，「我有三個兒子，子龍是老二，但就唯讀他非常喜歡騎車，都是他自己想要騎，他特別喜歡騎車的競爭感。」陳爸期待可以早日將子龍送出國外參賽，他說：「現在國際對於小車手的栽培都很早，如果我們能有廠商贊肋，我們也很希望子龍可以早一點出國去接觸更高強度的賽事，未來才能更有機會。」

今第三站安定站，27歲開聯結車公司的選手蘇利宸最忙碌，他先在super C組從排位賽第7出發，在原本領先的詹博堯、黃皓摔車後，他在最後一圈成功超越上一站150BIKE B組封王的「最強高中生」蔡永順後驚險拿下冠軍，不僅如此，蘇利宸還接連拿下125B組和YAMAHA六代戰統規賽三冠。

雖然達成少見的三冠王，但蘇利宸很低調的說，「因為排位賽才從第七出發，前面還有很多車，一開始沒有想太多，就只想著盡力去完賽，希望可以堅持到底完賽就好。」因為主業是聯結車司機，蘇利宸玩笑的說，「我的車齡只有6年，就因為喜愛騎快車但又不想造成道路競速影響其他用路人所以才開始參加正規賽車運動，但因為工作緣故，可以訓練的時間不多，主要是冠軍6千元獎金在激勵著我啦！」

▲7歲「天才車手」陳子龍奪TSR台南站雙料冠軍、36老將游瑋倫坂回面子奪125A組冠軍。（圖／TSR提供）

▲36老將游瑋倫坂回面子奪125A組冠軍。（圖／TSR提供）

壓軸競爭最激烈125A組賽事，本站名將如雲，包括地表最強歐吉桑藤永優、亞洲最速小胖詹博堯、台灣最速選手黃晧等都傷癒歸隊，排位第20的縱肇霖更是前台灣游泳50、200仰全國紀錄保持者也是2014年仁川亞運國手，從比賽一開始就頻爆冷門，藤永優自摔出局，一度領先的黃皓也意外撞到護欄而前功盡棄，反倒是原本排位第7游瑋倫一路緊追長谷部潤，最終成功在倒數第二圈才成功反超，驚險的拿下125A組冠軍，讓游瑋倫賽後開心的說，「我前一站被長谷部潤頂出去没能完賽，這一次總算扳回面子，我一直在後頭就是要抓他的節奏，看到他的節奏亂了後就趁機反超。」

36歲游瑋倫過去是台灣著名泰雅族車手，也曾經征戰過中國珠海、四川的比賽，但近兩年一度淡出車界，今奪下125A組冠軍後，還有車迷衝著他喊，「不要退休、不要退休。」但游瑋倫說，「今年因為有車隊找我，我就又回來了。但現在時代不一樣了，因為我平常還是有工作要顧，只因為我愛騎車，只能在有時間來練習一下找回手感而已。」我們期待最後一站TSR夏的賽車祭典，台日大戰是否能再上演精采對決。

關鍵字： TSR機車台南

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