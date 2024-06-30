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「暴力猿打線」重拾招牌！廖健富2分彈率隊客場擊落雄鷹

▲ 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，廖健富。（圖／記者李毓康攝）

▲ 樂天桃猿廖健富。（圖／記者李毓康攝） 

記者簡名杉／綜合報導

台鋼雄鷹今(30)日在主場迎戰樂天桃猿，此役為6月2日的保留比賽，當時打完3局下半就因雨延賽，雄鷹靠著魔鷹的陽春彈取得1分領先，此役雙方從3局下半展開，「暴力猿打線」於4局上靠著廖健富的2分彈取得超前，5局再發動單局4安的攻勢，兩個半局打下6分拉開差距，終場猿隊就以7比3於客場力克雄鷹。

此役在因雨延賽之前，雄鷹洋砲魔鷹於1局下半轟出左外野方向陽春彈，時隔近一個月，這一支全壘打終於算進紀錄，是他本季的第14轟，也為雄鷹取得1分微幅領先。

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比賽再開之後，從3局下半重新展開，雄鷹的投手從小野寺賢人換成施子謙，而猿隊打線則搖身一變回歸成「暴力猿打線」，4局上面對施子謙就是一輪猛攻，朱育賢、林泓育敲出背靠背二壘安打先追平比數，接著廖健富直接掃出一支右外野方向超深遠兩分彈，為桃猿打下2分超前分。

猿隊打線在5局上攻勢再起，林麗、陳晨威接連敲安站上得點圈，梁家榮此時補上右外野方向長打，為球隊追加1分，林泓育再接著擊出左外野方向穿越安打，送回壘上的兩位隊友，單局攻下3分，後續桃猿在7局上再靠著張閔勛在滿壘時的高飛犧牲打，送回保險分鎖定勝局。

而猿隊的投手則從魔神樂換成黃子鵬，他此役接手了5個半局的投球，僅在5局下半被曾子祐敲出高飛犧牲打以及隊友林立的傳球失誤失2分，其中1分為自責分，摘下本季第二勝的同時防禦率降到4.01，然而1.2局投球狂失6分的施子謙則苦吞本季第四敗。

關鍵字： 樂天桃猿中職台鋼雄鷹廖健富

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