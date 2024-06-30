快訊／「台鋼砲瓦」接上電源！吳念庭正式披上雄鷹67號戰袍

▲吳念庭正式加盟台鋼雄鷹 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者簡名杉／綜合報導

台鋼雄鷹今(30)日在主場澄清湖棒球場的補賽迎戰樂天桃猿，此役也是雄鷹在今年上半季的倒數第二戰，他們在今天賽前特地為昨天已經火速簽約的選秀榜眼「台鋼砲瓦」吳念庭舉行加盟儀式，並正式為他披上67號戰袍，而根據球團日前透露，他最快於明天的上半季主場首戰就有望迎接中職初登場。

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31歲的吳念庭從高中開始就到日本打球，並在高中畢業後投入日本職棒選秀，最終在2015年選秀會獲得西武獅以第七指名入團，生涯七個日本職棒生涯，吳念庭共出賽382場比賽，能繳出.224/.308/.318的打擊三圍，總共擊出16支全壘打、108分打點。

去年賽季結束後，吳念庭宣佈結束旅日生涯，選擇回台發展，先選擇加入業餘的全越運動，接著投入中職季中選秀會，最終以第一輪第二順位被台鋼雄鷹納入陣中，並在選秀會隔天就與球團達成共識，火速完成簽約，月薪超過70萬台幣。

▲吳念庭正式加盟台鋼雄鷹 。（圖／台鋼雄鷹提供）

台鋼球團特別選在今天的主場賽事前舉辦吳念庭加盟儀式，由董事長王炯棻與總教練洪一中為他正式披上父親吳復連曾在中職使用的67號戰袍，而球團日前也已經透露，將在7月1日的上半季主場最終戰就讓他正式亮相。