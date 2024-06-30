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天使「鱒魚」逐漸康復！　目標7月底返回賽場

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

根據大聯盟官網報導，因左膝半月板撕裂手術而缺陣2個月的天使球星「鱒魚」楚奧特（Mike Trout），已經開始進行輕度運動，有望在7月底回到賽場。

據楚奧特表示，他目前已經開始傳接球，並使用AlterG反重力跑步機進行慢跑訓練，也對自己的復健狀態感到興奮，覺得膝蓋沒那麼痛，但目前沒有確切時間表，僅希望自己能在7月底前回歸賽場，「我覺得現在狀態很好，對目前的狀態感到滿意，這讓我感到欣慰。我不會給出確切的時間表，不過一旦我能完成所有測試，能跑步、打擊和傳球，我就會回到場上。」

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32歲的楚奧特透露，前幾週的復健過程中，他的膝蓋曾感到非常疼痛，但隨著時間推移，疼痛也減輕了，並認為現在可以毫無擔憂的揮棒，但最大的挑戰還是跑步，「我想強化周圍的肌肉，但這些運動讓膝蓋非常疼痛。不過現在我可以做一些運動而不感到疼痛，讓我覺得很棒，我現在可以慢跑、接球。我還沒有進行打擊練習，對我來說，最大的挑戰是跑步。」

天使總教練華盛頓（Ron Washington）表示，「他感覺好多了，他的腿看起來很強壯，走路也正常。所以現在只是時間問題，之後我們會讓他開始接受更多的訓練。」

天使倫登（Anthony Rendon）在4月底因左腿筋嚴重撕裂進傷兵名單，近期已經進行打擊練習，並且可以跑步，目標在7月9日天使回到主場進行賽事時歸隊。

▲ 天使三壘手倫登（Anthony Rendon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 天使三壘手倫登（Anthony Rendon）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球天使楚奧特

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