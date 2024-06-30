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勇士追喬治成壓垮K湯的「最後稻草」　美媒：灣區時代已結束

▲▼勇士3大核心柯瑞、湯普森與格林即將拆夥？ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士4冠核心湯普森（左）可能即將離隊 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士遲遲未能與4冠核心湯普森(Klay Thompson)談妥續約，卻積極追求快艇球星喬治(Paul George)，甚至傳出願給喬治4年頂薪合約，灣區記者普爾(Monte Poole)表示，種種跡象表明這件事對K湯影響很大，恐成導致雙方分手的「最後一根稻草」，不過就算K湯放下所有不愉快留隊，勇士的時代也已結束。

對勇士來說，他們已經錯過得到快艇頂尖搖擺人喬治的機會，喬治今(30)日跳出合約，將投身自由市場尋求4年頂薪合約，灣區大軍缺乏薪資空間，無力與其他對手競爭，在這場喬治爭奪戰中提前出局。

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更糟糕的是，勇士對喬治的追求，很可能成為讓4冠核心湯普森決定出走的「最後一根稻草」。《NBC體育》灣區站記者普爾指出，所有的跡象都表明，勇士追逐喬治的舉動對K湯影響非常大。看著自己的續約毫無進展，效力了13年的球隊卻在招攬另一位大咖球星，這種感覺顯然很不好。

▲▼勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森曾多次表明想當「終生勇士人」，但勇士今年4月在附加賽出局後，他提到2019年受傷後獲得5年續約一事，態度與過去充滿感激之情截然不同，「你能想像他們在我受傷後不付我錢嗎？那會很糟糕。就像說，『喔，你連續5次幫球隊挺進總冠軍賽，你的膝蓋受傷了，我們很抱歉。』」

多家美國媒體這個月都曾披露，湯普森對勇士處理他續約的方式很沮喪，現在灣區大軍很可能會失去這位核心大將，他的5年合約馬上就要到期，台灣時間7月1日就能恢復自由身，引起了多隊的興趣，當中就包含勇士的西區敵人湖人和獨行俠。

▲▼快艇喬治、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇喬治、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

如果湯普森決定離開，將迫使勇士轉向「損害控制」，與他合作進行「先簽後換」的交易，如此一來，灣區才不會白白失去這位4冠核心，也能幫K湯盡可能爭取較高的收入。

普爾直言，就算湯普森克服因被忽視而不滿的情緒留隊，勇士的時代也已經結束。他們從2022年的西區第3種子並贏得2015年以來的第4冠，下滑到2023年的分區第6種子，再到2024年的第10種子，沒能挺進季後賽。

▲勇士湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士湯普森快艇喬治

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