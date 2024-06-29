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舒瓦柏、哈波進傷兵名單　桑切斯完封率費城人奪勝

▲桑切斯（Cristopher Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲桑切斯（Cristopher Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

聯盟龍頭費城費城人今天（29日）在主場迎戰後段班邁阿密馬林魚，費城人先發桑切斯（Cristopher Sanchez）本場比賽一夫當關，繳出9局完投完封、飆出9次三振的好投，率領球隊最終以2比0擊敗馬林魚。而賽前費城人宣布將陣中兩大重砲舒瓦柏（Kyle Schwarber）與哈波（Bryce Harper）列入十天傷兵名單。

桑切斯今天只被馬林魚打線敲出3支零星安打，用球數101球，投出9次三振沒有保送的好成績，費城人打者方面則是靠著史托特（Bryson Stott）在5下打出帶有一分打點的滾地球外加8局下的高飛犧牲打攻下2分，終場費城人就以2比0擊敗馬林魚，報了上一戰遭逆轉的一箭之仇。

「這太不可思議了，」投出完投完封勝的桑切斯賽後受訪時說道， 「只要你想做一件事，沒有什麼是不可能的，你只需要集中注意力並努力執行」，費城人主帥湯姆森（Rob Thomson）也對子弟兵讚譽有加，「他已經走了這麼遠，現在他是聯盟統治級的投手，也會成為很多球隊的第一人」。

賽前費城人將昨天比賽中受傷的哈波以及舒瓦柏列入十天傷兵名單，哈波是完成跑壘後左腿筋拉傷，舒瓦柏則是在守備中感到腹股溝緊繃。

「顯然，我從來不希望進傷兵名單這件事發生，但這對我們團隊來說是最好的決定，希望我跟舒瓦柏以最明智、最快的方式回歸」，哈波沒有具體說明回歸的時間表，只說他希望盡快回來，「我真的不喜歡給自己制定時間表，我將盡力以最好、最快的方式恢復我的身體，我會做我自己的事情讓自己趕快回到賽場上」。

關鍵字： MLB、費城費城人、哈波、舒瓦柏

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