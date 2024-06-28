「柔道女王」連珍羚盛裝獲頒十大女青年！盼以最好狀態迎接奧運

▲「柔道女王」連珍羚獲頒「十大傑出女青年」。（圖／中華民國第26屆十大傑出女青年頒獎典禮主辦單位提供）

記者簡名杉／台北報導

將第三度站上巴黎奧運舞台的「柔道女王」連珍羚，近日特別從日本回台，並在今(28)日盛裝出席「十大傑出女青年」頒獎典禮，去年奪下體育運動精英獎的年度最佳女運動員，今年再獲選為「十大傑出女青年」，連珍羚直言這對她來說是非常大的鼓勵，正積極備戰奧運的她，也希望能以最好的狀態站上五環舞台。

獲頒「十大傑出女青年」，連珍羚直呼「好榮幸」，她指出跟其他獲選者的經歷相比，自己還有很多可以學習的地方，在奧運前拿下這座獎，也讓自己有更多能量來備戰巴黎奧運。

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即將迎來生涯第三次的奧運舞台，連珍羚透露，現在自己的狀態比起前一屆東京奧運來說，包含心理跟身體的狀態都更好，尤其在東京奧運歷經失敗之後，使得自己的身心靈都有大幅成長，希望能在最後一個月好好調整，以最好的身心狀態踏上巴黎奧運舞台。

再一個月就要迎接大舞台，連珍羚坦言心境轉變了不少，她坦言如果是上屆奧運的前一個月，她絕對不可能因為參加活動特別回到台灣，這次自己的心情非常平靜，也不會再給自己這麼大的壓力，希望把自己準備好，「路自然會出來！」

▲「柔道女王」連珍羚獲頒「十大傑出女青年」。（圖／中華民國第26屆十大傑出女青年頒獎典禮主辦單位提供）

去年摘下年度最佳女運動員，但因為人在日本訓練無法回台親自領獎，由爸爸媽媽代領，而今天獲頒「十大傑出女青年」爸爸媽媽也在現場，連珍羚坦言，因為這次很早就公佈她有獲獎，所以提早跟會社請假，並強調兩個獎對她來說意義都很大。

她透露小時候曾在電視上看到柔道界大學姊王沁芳拿下運動精英獎，自己當時就立下目標，希望能跟學姊一樣站上那個舞台，而自己不只完成目標，最終還成功抱走大獎，她直言是對她很大的鼓勵，同時也感謝爸爸媽媽一路以來對她的支持。