唱紅《棒球大聯盟》初代片頭曲　北川賢一為樂天桃猿獻唱

▲唱紅《棒球大聯盟》初代片頭曲，北川賢一於樂天桃猿YOKOSO趴演出獻唱 。（圖／樂天桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Rakuten Monkeys樂天桃猿滿滿日式風味的YOKOSO趴，7月6、7日於樂天桃園棒球場登場，7月7日賽前邀請知名棒球動漫《棒球大聯盟》初代片頭曲《心繪》原唱けんいち KENICHI（北川賢一）來到全猿主場獻唱，帶著10號隊友找回最初的感動。

《棒球大聯盟》是許多棒球迷心中的「神作」，《心繪》為此動畫的初代片頭曲，這首歌詞曲創作皆由原唱北川賢一操刀，是此動漫系列最著名的一首歌，曾經被多次翻唱，只要音樂響起，每每能讓棒球迷產生共鳴。

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けんいち表示，這次能夠到台灣在職棒賽事演唱對他來說別具意義，他說：「棒球大聯盟在許多棒球迷心中是很特別的動漫，相當期待這次在全猿主場的演出，也希望能快點和10號隊友們見面。」

けんいち從高中開始參加樂團，2002年因電視節目誕生「Road of Major」樂團被選為主唱，首張單曲『大切なもの（珍貴的事物）』銷售量突破百萬，2003年的專輯「ROAD OF MAJOR」更成為日本公信榜上首次亮相就排名第一的獨立樂團，這項紀錄至今仍屹立不搖；2007年7月樂團解散後，同年10月他以けんいち的名義持續活躍於音樂圈。