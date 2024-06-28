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柯瑞轉發詹皇父子傳承照恭賀　魔獸點名「湖人4巨頭」竟有布朗尼

▲▼大兒子布朗尼中選後，詹姆斯貼出父子傳承照 。（圖／翻攝自IG／kingjames）

▲大兒子布朗尼中選後，詹姆斯貼出父子傳承照 。（圖／翻攝自IG／kingjames）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)與大兒子布朗尼(Bronny James)成為北美4大聯賽史上第5對「效力同一支球隊」的父子檔，也是NBA史上首對，詹皇貼出父子倆多年前一起坐在板凳席的舊照並寫道，「傳承！」NBA另一位天王柯瑞(Stephen Curry)也火速轉發獻上祝福。

根據《OptaSTATS》的統計，詹姆斯與布朗尼僅是北美4大聯賽(NFL、MLB、NBA、NHL)第5對披同一隊戰袍的父子，其他4對分別為NFL的內塞爾父子(Ted Nesser、Charlie Nesser)、NHL的豪父子(Gordie Howe、Mark Howe、Marty Howe)、MLB的葛瑞菲父子(Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.)以及雷恩斯父子(Tim Raines Sr.、Tim Raines Jr.)。

值得一提的是，MLB名人堂球星小葛瑞菲去年曾表示，如果詹姆斯與布朗尼在同一隊打球，他會和父親一起到場坐在場邊席見證。

詹姆斯曾表示，自己從小最喜歡的球員是小葛瑞菲，當時外界就推測這與小葛瑞菲曾與爸爸老葛瑞菲一起征戰MLB，還是史上唯一一對「接連開轟」的父子檔有關，這正是詹皇內心所嚮往的，如今他也在39歲的年紀實現這個終極夢想。

▲▼NBA天王詹姆斯實現與兒子布朗尼同隊的終極夢想 。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

▲NBA天王詹姆斯實現與兒子布朗尼同隊的終極夢想 。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

詹姆斯在布朗尼被湖人以第55順位選中後，開心貼出父子倆多年前一起坐在板凳席的舊照並寫下，「傳承！」與詹皇惺惺相惜的灣區天王柯瑞隨即也轉發這則貼文，默默表達祝福。

詹姆斯的「香蕉船兄弟」保羅(Chris Paul)在X上發文，「太特別了！恭喜布朗尼！」

曾與詹姆斯攜手贏得2020年總冠軍的「魔獸」霍華德(Dwight Howard)則搞笑嗨喊，「4巨頭！布朗尼、詹姆斯、戴維斯(Anthony Davis)和瑞迪克(J.J. Redick)。」

▲▼湖人天王詹姆斯將聯手兒子布朗尼，他的節目搭檔瑞迪克是洛城新帥的頭號人選。（圖／記者游郁香製）

▲湖人天王詹姆斯將聯手兒子布朗尼，他的節目搭檔瑞迪克是洛城新帥。（圖／記者游郁香製）

戴維斯告訴《ESPN》，自己不會因為湖人以次輪籤選中布朗尼而生氣，他對布朗尼的訓練表現印象深刻，「他在防守端非常出色，能夠很好地解讀場上局勢。我認為他是很棒的組織者，我幾次看到他的訓練，他對防守的解讀和送出正確傳球的能力，讓我留下深刻的印象。我認為他會沒事，當然他因為父親的關係，承受了很大的壓力。」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇戴維斯AD布朗尼勇士柯瑞魔獸霍華德

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