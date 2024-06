柯瑞轉發詹皇父子傳承照恭賀　魔獸點名「湖人4巨頭」竟有布朗尼

▲大兒子布朗尼中選後,詹姆斯貼出父子傳承照 。(圖/翻攝自IG/kingjames)

記者游郁香/綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)與大兒子布朗尼(Bronny James)成為北美4大聯賽史上第5對「效力同一支球隊」的父子檔,也是NBA史上首對,詹皇貼出父子倆多年前一起坐在板凳席的舊照並寫道,「傳承!」NBA另一位天王柯瑞(Stephen Curry)也火速轉發獻上祝福。

根據《OptaSTATS》的統計,詹姆斯與布朗尼僅是北美4大聯賽(NFL、MLB、NBA、NHL)第5對披同一隊戰袍的父子,其他4對分別為NFL的內塞爾父子(Ted Nesser、Charlie Nesser)、NHL的豪父子(Gordie Howe、Mark Howe、Marty Howe)、MLB的葛瑞菲父子(Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.)以及雷恩斯父子(Tim Raines Sr.、Tim Raines Jr.)。

Ken Griffey Jr. said last year that he and his dad would be "sitting front row" if LeBron and Bronny play together



(via @people) pic.twitter.com/fcpKmhflKW