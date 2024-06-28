柯瑞轉發詹皇父子傳承照恭賀　魔獸點名「湖人4巨頭」竟有布朗尼

▲大兒子布朗尼中選後，詹姆斯貼出父子傳承照 。（圖／翻攝自IG／kingjames）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)與大兒子布朗尼(Bronny James)成為北美4大聯賽史上第5對「效力同一支球隊」的父子檔，也是NBA史上首對，詹皇貼出父子倆多年前一起坐在板凳席的舊照並寫道，「傳承！」NBA另一位天王柯瑞(Stephen Curry)也火速轉發獻上祝福。

Steph shares LeBron’s post via his IG story pic.twitter.com/xUgfPX0YAZ [廣告]請繼續往下閱讀... June 28, 2024

根據《OptaSTATS》的統計，詹姆斯與布朗尼僅是北美4大聯賽(NFL、MLB、NBA、NHL)第5對披同一隊戰袍的父子，其他4對分別為NFL的內塞爾父子(Ted Nesser、Charlie Nesser)、NHL的豪父子(Gordie Howe、Mark Howe、Marty Howe)、MLB的葛瑞菲父子(Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.)以及雷恩斯父子(Tim Raines Sr.、Tim Raines Jr.)。

Ken Griffey Jr. said last year that he and his dad would be "sitting front row" if LeBron and Bronny play together



(via @people) pic.twitter.com/fcpKmhflKW — ESPN (@espn) June 27, 2024

值得一提的是，MLB名人堂球星小葛瑞菲去年曾表示，如果詹姆斯與布朗尼在同一隊打球，他會和父親一起到場坐在場邊席見證。

詹姆斯曾表示，自己從小最喜歡的球員是小葛瑞菲，當時外界就推測這與小葛瑞菲曾與爸爸老葛瑞菲一起征戰MLB，還是史上唯一一對「接連開轟」的父子檔有關，這正是詹皇內心所嚮往的，如今他也在39歲的年紀實現這個終極夢想。

▲NBA天王詹姆斯實現與兒子布朗尼同隊的終極夢想 。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

詹姆斯在布朗尼被湖人以第55順位選中後，開心貼出父子倆多年前一起坐在板凳席的舊照並寫下，「傳承！」與詹皇惺惺相惜的灣區天王柯瑞隨即也轉發這則貼文，默默表達祝福。

詹姆斯的「香蕉船兄弟」保羅(Chris Paul)在X上發文，「太特別了！恭喜布朗尼！」

曾與詹姆斯攜手贏得2020年總冠軍的「魔獸」霍華德(Dwight Howard)則搞笑嗨喊，「4巨頭！布朗尼、詹姆斯、戴維斯(Anthony Davis)和瑞迪克(J.J. Redick)。」

▲湖人天王詹姆斯將聯手兒子布朗尼，他的節目搭檔瑞迪克是洛城新帥。（圖／記者游郁香製）

戴維斯告訴《ESPN》，自己不會因為湖人以次輪籤選中布朗尼而生氣，他對布朗尼的訓練表現印象深刻，「他在防守端非常出色，能夠很好地解讀場上局勢。我認為他是很棒的組織者，我幾次看到他的訓練，他對防守的解讀和送出正確傳球的能力，讓我留下深刻的印象。我認為他會沒事，當然他因為父親的關係，承受了很大的壓力。」