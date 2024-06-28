大聯盟最新打者實力榜公布！　大谷狀態極佳升至第2

▲大谷翔平從第4升至第2。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

大聯盟官網今天（28日）公布最新打者實力排行榜，道奇日籍球星大谷翔平近況絕佳，排名也從第4升至第2，不過排名第1的還是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），這也是他連續3次榜首。

大谷上次排名從第2下滑至第4，但他最近打擊再次加溫，近10場敲出8轟，並創下連續10場有打點的隊史紀錄，官網也指出這對失去游擊手貝茲（Mookie Betts）的道奇來說是個好消息，自從貝茲進入傷病名單後，他在8場比賽中擊出5支全壘打並有14分打點。並且官網還表示，「現在還為之過早，但大谷很有可能拿下國聯3冠王，他在打擊率和全壘打都領先，打點方面也緊隨其後排第3。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過賈吉近況也是相當火熱，在昨天的比賽中，他成為本季最快30轟打者，他在6月敲出10轟、32分打點，而且5月繳出攻擊指數1.397，是自1901年以來的歷史第10高紀錄，6月則繳出攻擊指數1.371，為歷史第19高。

金鶯韓德森（Gunnar Henderson）跟上次一樣維持第3，去年榮獲美聯新人王的他，本季表現更上一層樓，已經繳出26轟13盜的成績，且根據《Baseball Reference》數據，他本季WAR（勝場貢獻值）5.9為排名第1，超越賈吉的5.7。

4到10名分別是索托（Juan Soto）、哈波（Bryce Harper）、關（Steven Kwan）、歐蘇納（Marcell Ozuna）、拉米瑞茲（José Ramírez）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、路易士（Royce Lewis）。

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）穩居榜首。（圖／達志影像／美聯社）