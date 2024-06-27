籃協、球員工會第4次協商近定案　曾文鼎盼球員能住單人房

▲籃協副秘書長張承中、職籃公會理事長曾文鼎。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

中華民國籃球協會與台北市職業籃球員職業工會今(27)日針對國家隊球員待遇展開第四次協商，由於瓊斯盃籃球邀請賽迫在眉睫，雙方都希望能在這次協商討論出結果，經過近2個小時的會議後，已經取得大部分共識，不過職籃公會理事長曾文鼎仍對部分球員後勤有微詞，希望球員的後勤、器材能更完善。

曾文鼎在會後指出，除了期盼球員的防護器材能增加之外，也希望集訓時球員住宿能從雙人房變成單人房，讓所有為國效力的選手們保有自己的空間與隱私。

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他強調，「選手已經犧牲自己的時間，來這邊配合國家隊去做訓練、比賽，我覺得不應該再剝奪一些選手的空間跟隱私，而且大家都成年人了，我覺得單人房是很必要的，這也是每個選手的要求。」另外由於瓊斯盃都有男籃、女籃國家隊各兩隊，所以曾文鼎也要求所有的防護器材都至少要有四套，不應該因為集訓場地是租借的就疏忽這個重點。

關於球員出場費的部分，目前雙方暫時定案為每場台幣5000元，但籃協目前針對違約罰則的部分還不能認同，籃協副秘書長張承中強調，有很多重要的事情是籃協必須處理的義務，若因為組訓或是其他相關的部分做得不夠周到，就必須被罰款，對協會來說並不公平。

雖然仍有部分事項雙方未達共識，但曾文鼎仍肯定籃協副秘書長張承中的努力促成，讓雙方有這樣實質坐下來對話的機會，也才能真正提升球員的待遇，他表示，「至少是進步的，雖然不是滿分，但以前是0分，感謝張承中副秘書長的積極幫忙，讓我們至少能跨出第一步。」並透露7月3日會進行最後一次會議，到時候會將所有協商事項正式定案。