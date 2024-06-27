頂新贊助女棒有成！ 14女將入選中華隊　目標世界第一

▲「接棒未來」及「元夣」女子棒球隊 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

體育中心／綜合報導

2024年大甲媽祖全國女子棒球錦標賽日前落幕，「接棒未來」及「元夣」隊拿下冠亞軍，女將們激動的錄製影片向長期支持的頂新和德文教基金會創辦人魏應充創辦人，「魏爸我們做到了!」，

根據中華棒協近日的公告，「接棒未來」及「元夣」隊兩隊共有14名女將入選2024年世界女子棒球錦標賽中華隊，將與其他女棒隊組成最強代表前進世界盃，力拼最佳成績。

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頂新和德文教基金會創辦人魏應充2019年發現，台灣女子棒球資源短缺，聽到有教練一邊經營餐廳、一邊資助女棒，魏應充大受感動，開始贊助女棒選手，女孩們也沒有讓她們口中的「魏爸」失望，至今已獲13個本地賽事冠軍、並多次入選中華隊參與國際賽事獲得亞軍。

▲「接棒未來」及「元夣」女子棒球隊 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

2023年底，因希望加入女棒的人數眾多，基金會開始支持新成立的元夢女子棒球隊，兩個隊伍在2024年大甲媽祖全國女子棒球錦標賽分別拿下冠亞軍，

其中接棒未來女棒隊更連六年奪冠(第一年冠名頂新和德)。中華棒協近日公告2024世界盃中華隊20人名單，兩隊共有14人入選，她們希望能延續這股氣勢挑戰世界盃冠軍。

人稱「師母」的接棒未來女棒隊領隊謝榮瑤說，真的非常感謝魏創辦人提供球具球衣、練習場地和工作機會等資源，讓她們無後顧之憂，「看到女孩們獲得冠軍我真的眼淚留不住。」

多次入選中華隊的接棒未來女棒隊員謝鈺瀅說，看到元夢學妹們漸漸追上學姊的腳步很開心，希望台灣女棒在大家的努力下越來越好。同樣入選中華隊的接棒未來女棒隊中生代林珈羽說，很開心我們打出屬於自己的價值及態度，也特別感謝魏爸一路幫助我們，讓女棒被更多人看見。

2024年世界盃女子棒球錦標賽(2024 WBSC Women's Baseball Cup Finals)，將於7月28日至8月2日舉行，中華台北、日本、美國、加拿大、墨西哥、委內瑞拉6隊進行循環賽，從積分中產生世界前三名。

▲「接棒未來」及「元夣」女子棒球隊 。（圖／頂新和德文教基金會提供）