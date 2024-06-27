續留布魯克林！　籃網以4年32.5億續約克拉克斯頓

▲籃網與中鋒克拉克斯頓（Nic Claxton）簽下4年1億美元（約新台幣32.5億）的合約。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

籃網昨天（26日）將「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges）交易到尼克換來選秀權，以及35歲前鋒波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)，今天又有新操作。根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，籃網與中鋒克拉克斯頓（Nic Claxton）簽下4年1億美元（約新台幣32.5億）的合約。

25歲的克拉克斯頓於2019年NBA選秀第2輪第31順位被籃網選中，過去2個賽季，他平均出賽29.8分鐘，貢獻12.3分、9.6個籃板、2.3個火鍋和2次助攻，共出賽147場，全部都是先發。

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克拉克斯頓身高211公分、擁有220公分臂展和279公分的站立摸高，優勢的臂展讓他能輕易干擾對手，據2022-23賽季數據呈現，對手在面對克拉克斯頓時，近距離出手的命中率為52.3%，在至少100名防守者中排名第6；2023-24賽季，對手的命中率為54.4%，在113名防守者中排名第13。

克拉克斯頓在2022-23賽季打出12.6分、9.2籃板、2.5火鍋的成績，年度最佳防守球員獲得第9名，最佳進步獎獲得第5名，70.5%的命中率為聯盟第1。2023-24賽季，克拉克斯頓出賽71場，平均可以拿下11.8分、9.9籃板、2.1火鍋。