謝淑薇換搭檔　伊斯特本網賽闖進女雙8強

▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

台灣網球名將謝淑薇這次WTA伊斯特本網球賽改與美國女將史蒂芬斯合作，今天女雙首輪以2個6比3擊敗中國組合王曦雨與王雅繁，闖進8強。

謝淑薇前一役剛在世界女子職業網球協會（WTA）250等級伯明罕網球賽與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）攜手摘冠，本週轉戰英國，參加WTA500等級伊斯特本網球賽，繼續為7月草地大滿貫溫布頓網球錦標賽熱身。

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本週謝淑薇改搭曾在2017年美國網球公開賽女單封后、美國女將史蒂芬斯（Sloane Stephens），「台美聯軍」女雙首輪碰上中國組合王曦雨與王雅繁，開賽率先破發，歷經盤中互破後繼續取得領先優勢，以6比3搶下首盤。

次盤「台美聯軍」度過第1、5局破發危機後，第6局把握機會、攻破對手發球局，最終以6比3贏得勝利。

謝淑薇與史蒂芬斯首度搭檔就闖進8強，接下來將與英國組合達特（Harriet Dart）與路絲登（Maia Lumsden）爭奪4強門票。

另外，台灣網球好手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）在德國巴特洪堡公開賽繼續合拍，首輪以6比3、6比1收拾第4種子的日本的穗積繪莉與西班牙的托摩（Sara Sorribes Tormo），挺進8強。