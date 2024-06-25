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快訊／蘇智傑猛敲4安！統一獅上半季封王　奪隊史第17座季冠軍

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▲▼統一獅封王。（圖／統一獅提供）

▲統一獅封王。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅25日在台南主場與樂天桃猿進行補賽，這場補賽是獅隊封王戰，吸引9165人進場，創本季台南球場最多人數，獅隊5局下單局灌進6分奠定勝基，羅昂、布雷克輪番上陣，陳韻文關門，最終以11比4奪勝，蘇智傑4安打猛打賞獲頒MVP。

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▲▼蘇智傑。（圖／統一獅提供）

▲蘇智傑。（圖／統一獅提供）

獅隊先派出羅昂掛帥主投，桃猿3局上就突破，蔡鎮宇掃安打開路，兩出局後，林立敲深遠二壘安打帶回1打點。

獅隊4局下面對桃猿日籍投手鈴木駿輔，由蘇智傑安打開啟反攻，陳傑憲選到保送，陳重廷擊出三壘滾地球，靠守備失誤上壘，跑者趁傳跑回1分，林安可再選保送形成滿壘，潘傑楷擊出高飛犧牲打超前比數，以2比1領先。

桃猿5局上靠著林政華選到保送，林立敲滾地球推進，廖健富穿越二、游安打帶回追平分，以2比2平手。

兩隊形成拉鋸戰，獅隊6局上展開一輪猛攻，陳重羽保送，蘇智傑適時安打進帳超前分，以3比2領先。蘇智傑發動盜壘，桃猿提出挑戰但維持原判。隨後陳傑憲建功敲安打追加1分，陳重廷、林安可也補上安打再下一城，逼得桃猿換上舒治浩，保送潘傑楷，陳鏞基挨觸身球保送擠回1分。

獅隊火力全開，6局上再發威，邱智呈、蘇智傑、陳傑憲連線安打追加1分，陳重廷雙殺打也有分數進帳，拉開至10比2。獅隊7局上派出布雷克接替，廖健富開轟追回2分。邱智呈8局下跑出內野安打，蘇智傑隨後敲單場第4支安打，陳重廷追加安打添得1分，拉開至11比4。

羅昂中繼4局，被敲4安打，奪2次三振，有2次保送，失2分有1分責失，布雷克7局上接替2局，挨轟失2分，陳韻文順利關門。

獅隊全場16支安打，其中10安打集中在前3棒，第2棒蘇智傑4安打猛打賞，貢獻1打點、3得分，獲頒MVP，前後棒邱智呈、陳傑憲都演出猛打賞，幫助獅隊串連火力。

這是統一獅隊史第17座季冠軍，過去曾10度拿下總冠軍，上半季封王提前拿到今年的總冠軍賽門票。

▲統一獅上半季封王 。（圖／翻攝自CPBLTV）

▲統一獅上半季封王 。（圖／翻攝自CPBLTV）

▲統一獅歡呼。（圖／統一獅提供）

▲統一獅歡呼。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 統一獅補賽封王總冠軍台南

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