邱郡首次U23培訓隊　去年落選不失志盼與哥哥邱辰職棒同場

▲邱郡（左）與邱辰（右）。（圖／邱郡提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣體大內野手邱郡去年選秀落選，但他不氣餒不斷提升自我，今年是他首次入選U系列國際賽中華隊，在U23培訓隊期間收穫滿滿，也再次報名選秀，期待與效力味全龍的哥哥邱辰一起站上職棒舞台打拚。

邱郡在本學年度大專聯賽表現亮眼，預賽打擊率3成45，貢獻8打點、10得分，複決賽打擊率3成12，貢獻6打點、7得分。台體總教練林宗毅表示，邱郡攻守都有進步，經過五人制棒球國際賽洗禮，跑壘企圖心增加。

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去年落選反而是好事，邱郡認為，「選秀失利後思考自己在球場上的角色定位，擊球品質提升滿多，跟球的節奏也提早做準備。」經過一年磨練再度投入選秀，邱郡表示，「一定要上啊！今年對我來說滿重要，去年是挑戰的心情，今年是把心態都準備好。」

邱郡入選U23培訓隊後，剛好有跟味全龍交手練習賽的機會，難得與哥哥同場較勁，他坦言，「對味全打得不錯，那裡的教練和學長都會跟我開玩笑，在球場上很自在。」邱辰也鼓勵他，把份內工作做好，別過度在意缺點，盡量放大優點，提升自己優勢。

經歷過五人制國際賽，生涯首次入選U23培訓隊，邱郡說，「U23壓力相對較大，但抱持互相學習的心態，從他們身上學習優點，也很喜歡這裡良性競爭的感覺，能刺激到自己。」