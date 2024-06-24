「921寶寶」孫振霹靂舞跳進奧運　嗨喊「太奇幻」靠Youtube自學

▲台灣「霹靂舞一哥」孫振取得巴黎奧運門票，成為我國第一人。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

記者游郁香／綜合報導

台灣霹靂舞一哥孫振今(24)日取得巴黎奧運門票，成為我國史上第1人，貫徹自己的座右銘「難得活一次」，寫下前無古人的歷史新頁。現年24歲的孫振是921地震寶寶，中文與英文名都與地震有關，靠著看Youtube自學苦練踏上五環殿堂，他形容這趟旅程「太奇幻」，要把握可能是此生唯一一次機會，好好享受。

霹靂舞是本屆巴黎奧運的新增項目之一，經過2年資格賽，從全世界挑選男、女各40名選手，在今年5月、6月的中國上海和匈牙利布達佩斯站一較高下，兩站積分加起來前7名選手即可取得奧運門票。

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▲台灣「霹靂舞一哥」孫振。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

近期受到腳傷困擾的台灣霹靂舞一哥孫振，在上海站取得第7名，本周的布達佩斯站挺進16強，無緣8強以第15名作收。他兩站積分60分，總排名第10，好在這次資格賽發出10張門票，加上1個國家男、女項目最多只能2人參賽，孫振幸運挺進五環殿堂，成為台灣史上第1人。

現年24歲的孫振是921地震寶寶，中文與英文名都與地震有關，中文「振」是地震的諧音，英文名字「Quake」也有地震、震動的意思。他12歲開始學霹靂舞，靠的是在Youtube搜尋「B-Boy」刻苦自學，對於自己能靠霹靂舞前進奧運，他內心只有「感激、感謝和感恩」。

孫振回顧爭取奧運門票之路的艱辛，形容「一路走來就像雲霄飛車一般，數不盡的挑戰在這兩年發生。」他一直覺得自己不上不下，剛開始世界排名後段班，平均32強就出局，一直到2023年中才開始漸入佳境，拚進16甚至8強、4強。

孫振說，加拿大賽和香港賽兩次錯失奪牌機會，讓他非常難過，但他鼓勵自己，這是很好的經驗，「不斷在面對自己的弱點，改進、學習，打破既定思維。」

▲台灣「霹靂舞一哥」孫振取得巴黎奧運門票，成為我國第一人。（圖／翻攝自IG／quake_chan）

他坦言，競技運動很現實，今天的會場充滿數不盡的眼淚，有喜極而泣，也有傷心落淚，「或許因為如此勝負才會這麼迷人吧，因此大家才得以樂在其中堅持到現在！看到Breaking辦成這種級別的活動也覺得很荒唐，這個運動藝術實在是太好看又有趣且深奧了！」

孫振興奮在的社群媒體宣布，自己達成「前無古人」，可能也「後無來者」的紀錄，「還是太奇幻了，難得活一次，人生第一次也可能是最後一次參與的奧運，得好好享受這一切才行。」

▲台灣「霹靂舞一哥」孫振取得巴黎奧運門票，成為我國第一人。（圖／翻攝自IG／quake_chan）