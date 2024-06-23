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熱血漫畫真人版！日本廢校邊緣高中籃球隊　只靠6球員闖進全國大賽

日本和歌山縣的南陵高中，因少子化與經營不善，只剩下18名學生，不過這所學校的男子籃球隊僅憑最後的6名球員，擊敗了縣內各路高校強敵，成功進軍8月舉辦的全國大賽。（圖／翻攝READYFOR）
▲日本和歌山縣的南陵高中，因少子化與經營不善，只剩下18名學生，不過這所學校的男子籃球隊僅憑最後的6名球員，擊敗了縣內各路高校強敵，成功進軍8月舉辦的全國大賽。（圖／翻攝READYFOR）

圖文／CTWANT

位於日本和歌山縣的南陵高中，因少子化問題，以及舊營運團隊經營不善，全校只剩下18名學生。不過這所學校的男子籃球隊，在2024年僅憑最後的6名球員，擊敗了縣內各路高校強敵，成功代表和歌山縣進軍8月在福岡舉辦的全國大賽。雖然校方因優先清償大筆積欠債務，無法提供經費供球員遠征，但球隊負責人將他們的故事放上募資網站後引起轟動，已經募得超過600萬日圓（約新台幣122萬元），讓球員們能在最後的夏天參賽圓夢。

綜合日媒報導，和歌山縣南陵高中受到少子化影響，面臨經營困難的情況，不僅老師們因為積欠薪資發起罷工，大批學生也因為學校提供的伙食太貧困，紛紛選擇轉學，目前全校僅剩18名學生。校方不得不因此宣布暫時停止招生，並在今年4月進行重組，努力清償積欠的大筆款項，並且試圖重振學校。

而近期引起各界矚目的南陵高中男子籃球部6名球員，全員都是來自外縣市住宿就讀的三年級學生，其中甚至有2名身高2米的球員，是來自奈及利亞的留學生。

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南陵高中男籃隊長二宮有志受訪時透露，自己初中時原本就讀於愛知縣名古屋市的籃球強校，並在初中2年級就受到家鄉球隊的邀請，成為15歲組的球員。只要考入當地的高中，便可直升該球隊18歲組，成為名古屋地區B級聯賽的職業球員。

不過，二宮仍然想參加全國高中籃球聯賽，然而該縣籃球強校林立，想要前往全國大賽，面臨的競爭十分激烈，因此他決定遠走他鄉，來到學校數量相對較少的和歌山縣，並且加入南陵高中，因為他曾經受考入南陵的初中學長邀請，參加過該校的練習賽，感覺球隊的打法很適合他。

二宮入學並加入籃球隊時，球隊還有46名球員，光同年入隊的新生就有14人。然而在他入學後不到一個月，學校就出現了因積欠工資引發的教師罷工，學校也無法提供體育生像樣的伙食，於是來此打球的學生們紛紛轉學，等到學年結束，整支球隊只剩下6名一年級新生。

最後這6名不肯放棄的小球員們，建立了深厚的感情，並靠著家長自掏腰包支持，在艱苦的環境中咬牙堅持訓練，在今年的地區預賽中，以不輸熱血運動漫畫的精彩表現，僅憑6人一路過關斬將，成功在6月初確定代表和歌山縣，進軍8月將於福岡縣舉辦的全國大賽。

雖然學校的營運團隊已經在今年4月改組，不過校方現階段的資源，仍然必須先努力償還過去積欠的各方欠款，因此校方也沒有餘力可以撥款補助球隊前往福岡參賽。

後來，球隊負責人和學生家長們，一起在日本群眾募資網站「READYFOR」發起募款，希望透過大眾的力量，順利籌得50萬日圓（約新台幣10萬元）的交通、住宿費用，幫助這群已經跨越重重難關的孩子們在高三最後的夏天前往全國大賽圓夢。

當消息透過媒體曝光，立刻在日本掀起廣大的迴響，大量熱心民眾湧入募款頁面捐款，不僅迅速完成了50萬日圓的募款目標，募款仍不斷湧入，在21日截稿前已募得超過600萬日圓的贊助，讓球隊與校方都十分震驚，也感謝捐款民眾對球員們的支持。並承諾一切款項會用於球隊的設備、集訓、練習賽、參賽交通、住宿等一切僅限於球隊營運相關方面的支出。

球員們則在球隊的IG帳號「南陵黑獅鷲隊」（NANRYOUBLACKGRIFFINS）發文表示，球員們會更加努力，希望能讓在眾籌中支持過他們的人覺得「有支持你們真是太好了」。

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關鍵字： 周刊王日本高中籃球全國大賽

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