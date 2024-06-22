K湯因勇士只給2年短約「怒退追蹤」？　魔術也不願給長約陷窘境

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

灣區4冠核心湯普森(Klay Thompson)日前突然取消追蹤勇士官方IG，還刪除2022年奪冠相關貼文，這是否意味著他「走定了」，引起熱議。《ESPN》記者麥克馬洪(Tim MacMahon)透露，勇士開出一份為期2年的合約，隨隊記者米爾斯(Kylen Mills)推測，這可能就是K湯退追蹤的原因，「他感到不受尊重。」

綜合近期美國媒體的報導，將在當地時間6月30日恢復自由身的湯普森，希望新合約的年限至少3年，不過《ESPN》記者麥克馬洪在節目上爆料，勇士開出的只是一份2年合約，「在某些情況下，這與金額一樣重要。」

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另一位《ESPN》名記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)指出，34歲的5屆全明星湯普森恐不願像多年搭檔格林(Draymond Green)、威金斯(Andrew Wiggins)一樣接受降薪，尤其勇士希望他降薪的幅度，可能比格林和威金斯加起來還多，大概降到2000萬美元左右。

「威金斯和格林接受降薪時，他們簽下4年合約。如果你是湯普森，這些都是有趣的因素，這不僅僅是關於金錢，而是關於尊重。」

▲勇士湯普森、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

隨隊記者米爾斯推測，湯普森很可能就是因為勇士只願開給他2年合約而「退追蹤」，「他感到不受尊重。勇士在2023年為當時33歲的格林提供一紙4年合約，但湯普森只得到兩年合約。」

湯普森渴望從他13年生涯至今唯一效力的球隊獲得最後一紙明星級長約，從情感面來看，這不難理解，但NBA是一門生意，現在這位曾歷經2次重傷的神射，正面臨殘酷現實。據《雅虎體育》記者費雪(Jake Fischer)的消息，K湯的追求者之一魔術也只願提供2年合約，價碼略高於英格爾斯(Joe Ingles)去年簽下的2年2200萬美元。

▲勇士湯普森、柯瑞、格林。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，如果七六人無法簽下喬治(Paul George)、巴特勒(Jimmy Butler)等大咖球星，可能會轉而將目光放到湯普森身上，但他們只想以1+1合約延攬他。《NBC體育》直言，若別隊無法提供更優渥的合約，很難想像K湯會離開灣區。