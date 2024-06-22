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郭泓志重返道奇！克蕭大擁抱　道奇教頭羅伯斯：投一局？

▲道奇郭泓志。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇郭泓志。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

眾所矚目的「公路大戰」在今天（22日）正式上演，由道奇主場迎戰同城天使，賽前曾效力道奇的「不死鳥」郭泓志擔任開球嘉賓，重返道奇主場的他也與主帥羅伯斯（Dave Roberts）和前隊友克蕭（Clayton Kershaw）相見歡，退役後仍保持身材的模樣也讓羅伯斯開玩笑的表示要讓郭泓志準備熱身，登板投一局。

星宇航空是洛杉磯道奇隊的官方合作夥伴，雙方宣布續約三年後星宇航空日前也邀請郭泓志擔任特別嘉賓，今天也是相隔13年後郭泓志再度重返道奇主場。

賽前郭泓志與主帥羅伯斯打招呼，羅伯斯一見到郭泓志就問他手臂狀況，並開玩笑的表示要他準備熱身投1局，之後更誇獎他不論是氣色、體態、身體狀況都保持得很好。之後郭泓志也見到昔日戰友克蕭，兩人擁抱致意後克蕭也在郭泓志的球衣上簽名，簽完名後郭泓志祝福克蕭今年球季一切順利。

在2010年道奇時期的郭泓志，整年累積出賽56場，繳出3勝2敗、12次救援成功、21個中繼成功，60局的投球中飆出73次三振，更是創下開季連續36打席未被左打者擊出安打的鬼神紀錄，此外全年1.20的史詩防禦率一舉打破道奇塞揚名投剛耶（Eric Gagne）2003年防禦率1.202的紀錄，寫下道奇隊史單季最低防禦率（至少50局）的紀錄，那年郭泓志也入選台灣選手史上唯一一次的大聯盟明星賽，成為佳話。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇洛杉磯天使郭泓志

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