郭泓志重返道奇！克蕭大擁抱　道奇教頭羅伯斯：投一局？

▲道奇郭泓志。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

眾所矚目的「公路大戰」在今天(22日)正式上演,由道奇主場迎戰同城天使,賽前曾效力道奇的「不死鳥」郭泓志擔任開球嘉賓,重返道奇主場的他也與主帥羅伯斯(Dave Roberts)和前隊友克蕭(Clayton Kershaw)相見歡,退役後仍保持身材的模樣也讓羅伯斯開玩笑的表示要讓郭泓志準備熱身,登板投一局。

Hong-Chih Kuo, who had one of the greatest reliever seasons in Dodger history in 2010, returned to Dodger Stadium on Friday to make a ceremonial first pitch. pic.twitter.com/qPdncC2ENt