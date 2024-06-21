首度3連勝很開心　平野惠一談攻破徐若熙的兩大關鍵

▲陳子豪 。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟21日以11比4大勝味全龍，本季首次拿下3連勝，總教練平野惠一談到攻破「龍之子」徐若熙的關鍵，就在上壘與腳程，首度3連勝他也表示很開心。

平野惠一前兩戰將重砲排在第一棒，但今天針對徐若熙便讓機動性更強的「岳家兄弟」回到前兩棒，透過中心棒次串連火力，從徐若熙手中拿下分數。平野惠一表示，「他是很好的投手，如果單純想要把他打下來有難度，必須先上壘，腳程快的打者讓他分心，別專注打者，當對手顯示弱點時趁虛而入，當然不是每次都會很順利。」

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徐若熙首局球速飆破155公里，隨後每局均速都有下降的情況，兄弟分別在2局上攻下1分，4局攻佔滿壘沒得分、5局上敲4安打把他打退場，平野惠一表示，「確實有觀察到（降速）這一點，打擊教練和我都有提醒打者。」

兄弟到上半季尾聲才拿到3連勝，平野惠一坦言，「很開心！」球隊氣氛是否是網上的狀態？他坦言，「首先我們並不是墊底的球隊。上半季一直維持輸輸贏贏的局面，氣氛能維持很好，過程中有失誤沒關係，不是混過去而已，有想辦法讓自己變好。不可以今天100分、明天0分，如此起起伏伏的狀況，希望有所改善，整年都維持60分至80，就會是相對穩定的一支球隊。」