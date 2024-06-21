178名選秀名單出爐　旅外幫、高中新秀挑戰首輪

▲中職選秀名單。（圖／中職提供）

體育中心／綜合報導

2024台灣運彩中華職棒新人球員選拔會將於6月28日在台中頂粵吉品舉行，選拔會共有100名選手通過資格審核，加上測試會獲得推薦的78名選手，總計178位選手將投入今年的選拔會戰場。

其中不乏擁有旅外經驗和國手資歷的選手，包括旅美好手張育成、吳念庭、張奕、陳聖平，去年代表參加U18世界盃中華隊的王彥恩、張趙紘、徐紹予、許庭綸，來自北部強權穀保家商的何品室融、宋柏翰擁有不錯的打擊實力，都是今年受到高度關注的熱門選手。

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選拔會名單依守備位置分別為投手74名、捕手18名、一壘手7名、二壘手11名、三壘手14名、游擊手18名、外野手36名。今年的選拔會早已掀起熱烈討論，旅外好手的回歸、高中大物挑戰職棒、業餘寶藏等待挖掘，誰能衝擊首輪或是成為黑馬，著實讓人期待。

透過國手資歷報名的選手有4位，包括曾在日本職棒闖蕩，目前在全越運動棒球隊的野手吳念庭、去年選擇返台發展，今年與台鋼雄鷹隊簽下自行培訓選手合約的投手張奕、曾效力於亞利桑那響尾蛇小聯盟的旅美小將陳聖平、以及平鎮高中隊長許庭綸，打擊穩定、上壘率高、守備判斷能力佳，是評價很高的外野手。

今年有43位透過高中應屆畢業生身分的選手挑戰職棒， 畢業自穀保家商的外野手何品室融，高三後打擊提升，是具長程火力的選手、樂天桃猿宋嘉翔的弟弟宋柏翰，其優勢為身體素質佳且擊球率好。平鎮高中曾聖安在今年玉山盃榮獲最佳外野手獎，不僅具備腳程優勢，也是一位有長打實力的左打選手。

透過球團推薦參加選拔會的選手共50人，其中包括擁有大聯盟資歷，並在去年世界棒球經典賽一戰成名的「國防部長」張育成，平鎮高中打擊能力評價極高的張趙紘，不僅在去年U18世界盃拿下全壘打王、打點王，今年的玉山盃也獲頒最佳一壘手獎，優秀的潛力也被看好能獲得青睞。

同樣在玉山盃有好表現的投手林易霆，畢業於台南海事，有不錯的均速，在玉山盃獲得最佳投手獎，今年投入選秀，力拚台南海事首位應屆畢業生成功加入中職的球員。

臺灣體大內野手邱郡，是味全龍外野手邱辰的弟弟，去年未獲球團青睞，今年再次投入選拔會，升上大四後守備表現逐漸穩定，打擊能力也有所進步，希望這次能追隨哥哥的腳步進到職棒舞台。中信兄弟王威晨的弟弟，國立體大外野手王威倫，經過調整後二次挑戰職棒，本身有腳程優勢，能力提升後期盼能被球團選中，與哥哥和爸爸王光輝同樣成為職棒球員。

台灣運彩長期支持中華職棒，以行動力挺中職各項活動，連續三年冠名中華職棒新人選拔會，年度盛會邀請大家一同支持2024年度台灣運彩新人球員選拔會。6月28日晚間6點30分在台中頂粵吉品舉行的選拔會，聯盟邀請所有的球迷朋友，透過緯來體育台、精采台、MOD精采台以及緯來體育台YouTube頻道和Twitch平台、CPBLTV準時收看選拔會直播，同步接收選拔會消息，看看今年有哪些選手能成功進入職棒舞台。

一年一度的新人球員選拔會，相信球迷也想親臨現場，今年聯盟同樣規劃限量30位入場席次，超限量VIP入場資格套組，每組2000元，內含2024 New Era聯名選秀帽一頂、選秀限定棒球一顆及入場資格一名，今天（21）晚上7點在中華職棒購物中心開賣，歡迎球迷朋友一起來到現場感受緊張刺激的選秀氛圍。

▼ 中職選秀名單。（圖／中職提供）