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拒絕延長！　柯朗沃斯9下敲再見轟　教士7比6氣走釀酒人

▲柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲出再見轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲出再見轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士今天（21日）在主場對戰釀酒人，雙方歷經互換領先後鏖戰至6比6，9下教士靠著柯朗沃斯（Jake Cronenworth）開轟一棒向釀酒人說再見，終場就以7比6奪下二連勝。

教士先發馬祖爾（Adam Mazur）開賽就遇亂流，首打席被敲二壘安打後耶利奇（Christian Yelich）擊出帶有打點的滾地球，幫助釀酒人先馳得點取得1比0領先。

1局下教士馬上展開反攻，兩出局攻佔2、3壘後當家三壘手馬查多（Manny Machado）咬中一顆93英里外角速球，一棒將球扛出右外野大牆形成三分砲，隨後中外野手梅里歐（Jackson Merrill）上演「背靠背」開轟，教士靠著這兩發全壘打進帳4分，以4比1超前。

5局雙方都展現強打火力，釀酒人亞當斯（Willy Adames）敲出本季第13轟幫助球隊追回2分，下個半局教士小塔蒂斯（Fernando Tatis Jr）回敬一發陽春砲，教士保持5比3領先。

落後2分的釀酒人在9上展開大反撲，靠著對方暴投和霍金斯（Rhys Hoskins）的適時安打追到6比6，眼看雙方就要打進延長賽但柯朗沃斯卻拒絕加班，柯朗沃斯在纏鬥7球後成功掌握一顆82英里失投滑球，一棒扛出右外野大牆，以一發陽春全壘打向釀酒人說再見，終場教士就以1分差帶走比賽勝利。

「這真是太棒了，最好的部分就是回到主場，每個人都在那裡，」柯朗沃斯賽後受訪時說道」，「你的隊友正在本壘等待你並為你慶祝，這是團隊的努力，今晚我們取得了令人驚嘆的勝利。」

關鍵字： MLB聖地牙哥教士釀酒人柯朗沃斯

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