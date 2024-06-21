不只想奪牌、更想摘金！楊勇緯盼再發揮影響力推廣柔道

▲「柔道男神」楊勇緯。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／高雄報導

「柔道男神」楊勇緯於五月底在柔道世錦賽男子60公斤級摘下銀牌，締造台灣新猷，也使得他以頭號種子之姿叩關巴黎奧運，身為大會頭號種子，楊勇緯對於這一屆奧運的期許，「當然會想要拿獎牌，但是不只是獎牌，想要拿金牌！」在東京奧運後，楊勇緯憑藉自身影響力讓許多台灣民眾開始接觸柔道，他也期盼能再發揮自己的影響力，讓更多人認識柔道這項運動。

談到近期的備戰狀態，楊勇緯指出，由於自己剛從國外回台，現階段主要是慢慢調整，再一步一步把狀況往上拉，他強調，「現在的狀況是OK的！」

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雖身背東奧銀牌、杭州亞運金牌以及本次巴黎奧運的第一種子等光環，楊勇緯卻認為這不會對他造成太多的額外壓力，他指出比起壓力，比賽中更多是獲得失敗與挫折，但他也會因為這些失敗與挫折，從中調整，在之後的比賽拿下好成績。

總教練劉文等透露，近期代表隊加入了蒙古教練幫助訓練，楊勇緯指出，雖然僅跟蒙古教練接觸一個禮拜左右，但是教練已經有指導他不少新觀念跟技術，楊勇緯透露，這些技術不一定能夠摔倒對手或得分，不過能幫他的比賽帶來有利的局面，也能帶給對手更大的威脅，加上是適合他的風格，所以他會努力嘗試。

▲「柔道男神」楊勇緯。（圖／記者簡名杉攝）

上屆東奧摘下台灣第一面獎牌的楊勇緯，也希望能成為巴黎奧運的奪獎第一人，他更強調，「當然會想要拿獎牌，但是不只是獎牌，想要拿金牌！」不過他認為，比起奧運來說，世錦賽的強度更高，因為奧運每個國家只能推出一位選手，世錦賽則是一個國家能有好幾位選手參賽，點出這次世錦賽摘銀，給了他很大的信心。

「柔道男神」在上屆東京奧運之後打亮自己的招牌，讓更多台灣民眾開始有興趣接觸柔道這項運動，楊勇緯期盼這屆的比賽能再發揮自己的影響力，希望台灣民眾能認識的不只是「楊勇緯」這三個字，而是「柔道」這兩個字！