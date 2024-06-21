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奧運前夕！中華奧會推3千萬團結基金　資助基層選手

▲▼中華奧會推3千萬團結基金 。（圖／中華奧會提供）

▲中華奧會推3千萬團結基金 。（圖／中華奧會提供）

體育中心／綜合報導

中華奧會於6月23日國際奧林匹克日前夕，呼應國際奧會(IOC)於2020+5改革議題的精神與目標，宣布正式推動「中華奧會團結基金計畫」。該計畫將以新台幣3000萬元專戶作為專用基金，以濟困扶危的理念，照顧我國體育運動基層選手，讓他們能夠無後顧之憂地努力拚戰。

此外，基金計畫也將提供機會給予社會中的弱勢族群，幫助他們能夠參與和體驗各種運動，落實運動平權、人人可運動、人人愛運動的理念。

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同時，也期望能即刻幫助遇到急難的優秀選手及教練，協助他們度過人生的難關，並持續推廣奧林匹克精神與價值，面對人生挑戰，永不放棄。

中華奧會團結基金預定用途包括：協助基層運動員相關支出、協助弱勢團體參與運動相關支出、協助優秀選手及教練急難所需相關支出。未來更將會成立管理委員會進行管理及監督工作，務求讓基金的運用可以達到最佳效果。

體育運動對青少年的成長發展至關重要，有助於激發年青一輩的運動熱情，培養團隊合作精神和競爭意識，並透過體育活動減少青少年犯罪和不良行為的發生。此基金的設立，不僅為了促進全民健康、培養未來新一代年輕選手、促進社會和諧、社會安全的有力規劃，更是推動潛在運動產業發展和藉由體育提升我國國際形象的重要策略。

中華奧會期待中華奧會團結基金的設立，能夠拋磚引玉，並確實發揮作用，讓更多選手及團隊能夠受益，使台灣社會經由體育運動推展更加健康和進步。

關鍵字： 巴黎奧運2024奧運

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