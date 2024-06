兩盤不敵德雷珀　艾卡拉茲倫敦女王賽提前衛冕失利　

▲德雷珀(Jack Draper)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

剛奪下法網冠軍的新生代猛將「前球王」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz),轉戰草地賽事卻遭爆冷出局,在倫敦女王錦標賽16強中以6比7(3)、3比6不敵英國地主好手德雷珀(Jack Draper),西班牙大會頭號種子無緣8強,也提前衛冕失利。

British No.1 BRINGS it @jackdraper0 with the performance of a lifetime to topple defending champion Alcaraz@QueensTennis | #cinchChampionships pic.twitter.com/MDkFSbSaQN