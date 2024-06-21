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兩盤不敵德雷珀　艾卡拉茲倫敦女王賽提前衛冕失利　

▲德雷珀（Jack Draper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德雷珀（Jack Draper）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

剛奪下法網冠軍的新生代猛將「前球王」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），轉戰草地賽事卻遭爆冷出局，在倫敦女王錦標賽16強中以6比7（3）、3比6不敵英國地主好手德雷珀（Jack Draper），西班牙大會頭號種子無緣8強，也提前衛冕失利。

首盤雙方展現了強大的保發能力，都保住了各自前6個發球局，在搶7中德雷珀利用強勁的接發迅速取得6比3領先，隨後艾卡拉茲回擊掛網，德雷珀以7比6拿下第一盤。次盤比賽德雷珀趁勝追擊，以一記反手接發球直接得分完成破發，將比分拉開至4比2，這也是雙方本場比賽中唯一一次破發，最終德雷珀6比3再下一城，直落兩盤帶走比賽。

「這是一場非常艱難的比賽，」草地賽事7連勝的德雷珀在賽後採訪中說道，「艾卡拉茲是衛冕冠軍，去年還贏得了溫網，他是一個令人難以置信的天才，對這項運動非常有幫助，所以我必須打得非常好才有機會獲勝，幸運的是今天我做到了，謝謝大家。」

「現在沒有比這裡更好的地方了，有我的家人，我的朋友，這是來自英國的支持，你們太棒了，我想繼續在這裡打球。」德雷珀說道。他的8強對手將是賽會五號種子保羅（Tommy Paul），後者在16強中以6比3、6比4淘汰了智利好手塔比洛（Alejandro Tabilo），生涯交手記錄中德雷珀以3勝1敗領先，包括今年的2勝1負。

關鍵字： ATP艾卡拉茲

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