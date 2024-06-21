雷霆防守再升級！交易網羅「大鎖」卡盧索　坐擁3位最強單防球員

BREAKING: The Chicago Bulls are trading two-time All-Defensive guard Alex Caruso to the Oklahoma City Thunder for guard Josh Giddey, sources tell ESPN. pic.twitter.com/V3t12MA3Uo — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2024

記者游郁香／綜合報導

西區「少年龍頭」雷霆今(21)日將21歲後場新星吉迪(Josh Giddey)交易到公牛，換回兩屆最佳防守陣容成員「禿曼巴」卡盧索(Alex Caruso)，現在他們擁有聯盟最出色的3名「單防球員」，持續往總冠軍目標邁進。卡盧索曾替雷霆的G聯盟球隊效力，當時的教練就是現任主帥戴諾特(Mark Daigneault)。

Alex Caruso started his career with the Oklahoma City Blue in 2016 under now Thunder HC Mark Daigneault.



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現年30歲的卡盧索是2016年落選新秀，他曾與奧克拉荷馬簽下訓練營合約，但在開季前就被釋出，隨後他加入雷霆的G聯盟隊伍奧克拉荷馬藍色隊，當時執教他的教練戴諾特，正是現任雷霆主帥，師徒兩人多年後重聚。

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▲卡盧索轉戰雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

卡盧索是NBA近年最受追捧的角色球員之一，他的防守表現出眾，具有改變比賽的能力。雷霆在未附上任何選秀權的情況下，以2021年新秀吉迪換回「禿曼巴」，總管普瑞斯提(Sam Presti)再次上演「神操作」。現在奧克拉荷馬擁有3位聯盟最強單防球員，另外兩位是多特(Lu Dort)和華萊士(Cason Wallace)。

卡盧索本季繳出場均10.1分、3.5助攻、1.7抄截和1火鍋，三分命中率高達40.8%，在面對全明星後衛和前鋒時，他將對方命中率限制在39.8%。根據統計，本季至少1抄截和1火鍋場次最多的後衛，前3名為「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)、懷特(Derrick White)和卡盧索。

《運動畫刊》資深記者曼尼克斯(Chris Mannix)表示，對雷霆來說，這是一個十分完美的組合，加上多特，雷霆現在有兩名出色的側翼防守球員。

▲雷霆送走後場新星吉迪。（圖／CFP）

NBA記者伊薩(Mat Issa)更大膽預言，雷霆網羅卡盧索後，讓他們成為下季最有望奪冠的球隊。雷霆記者拉赫巴爾(Brandon Rahbar)分析，雷霆仍然認為吉迪是一名非常出色的球員，可惜他的「技能包」與陣中最棒的幾名球員無法相輔相成。

卡魯索將進入合約年，雷霆預計很快會與他續約，奧克拉荷馬可以開出4年8000萬美元(約25.8億台幣)的長約久留這位後場大鎖。