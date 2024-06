雷霆防守再升級！交易網羅「大鎖」卡盧索　坐擁3位最強單防球員

BREAKING: The Chicago Bulls are trading two-time All-Defensive guard Alex Caruso to the Oklahoma City Thunder for guard Josh Giddey, sources tell ESPN. pic.twitter.com/V3t12MA3Uo — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2024

記者游郁香/綜合報導

西區「少年龍頭」雷霆今(21)日將21歲後場新星吉迪(Josh Giddey)交易到公牛,換回兩屆最佳防守陣容成員「禿曼巴」卡盧索(Alex Caruso),現在他們擁有聯盟最出色的3名「單防球員」,持續往總冠軍目標邁進。卡盧索曾替雷霆的G聯盟球隊效力,當時的教練就是現任主帥戴諾特(Mark Daigneault)。

Alex Caruso started his career with the Oklahoma City Blue in 2016 under now Thunder HC Mark Daigneault.



Reunited pic.twitter.com/G17z90D4U0 — Yahoo Sports (@YahooSports) June 20, 2024

現年30歲的卡盧索是2016年落選新秀,他曾與奧克拉荷馬簽下訓練營合約,但在開季前就被釋出,隨後他加入雷霆的G聯盟隊伍奧克拉荷馬藍色隊,當時執教他的教練戴諾特,正是現任雷霆主帥,師徒兩人多年後重聚。

▲卡盧索轉戰雷霆。(圖/達志影像/美聯社)

卡盧索是NBA近年最受追捧的角色球員之一,他的防守表現出眾,具有改變比賽的能力。雷霆在未附上任何選秀權的情況下,以2021年新秀吉迪換回「禿曼巴」,總管普瑞斯提(Sam Presti)再次上演「神操作」。現在奧克拉荷馬擁有3位聯盟最強單防球員,另外兩位是多特(Lu Dort)和華萊士(Cason Wallace)。

卡盧索本季繳出場均10.1分、3.5助攻、1.7抄截和1火鍋,三分命中率高達40.8%,在面對全明星後衛和前鋒時,他將對方命中率限制在39.8%。根據統計,本季至少1抄截和1火鍋場次最多的後衛,前3名為「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)、懷特(Derrick White)和卡盧索。

《運動畫刊》資深記者曼尼克斯(Chris Mannix)表示,對雷霆來說,這是一個十分完美的組合,加上多特,雷霆現在有兩名出色的側翼防守球員。

▲雷霆送走後場新星吉迪。(圖/CFP)

NBA記者伊薩(Mat Issa)更大膽預言,雷霆網羅卡盧索後,讓他們成為下季最有望奪冠的球隊。雷霆記者拉赫巴爾(Brandon Rahbar)分析,雷霆仍然認為吉迪是一名非常出色的球員,可惜他的「技能包」與陣中最棒的幾名球員無法相輔相成。

卡魯索將進入合約年,雷霆預計很快會與他續約,奧克拉荷馬可以開出4年8000萬美元(約25.8億台幣)的長約久留這位後場大鎖。