大谷翔平首打席開轟　本季第21轟出爐居國聯第一

That's a leadoff home run for Shohei Ohtani! ????



(via @Dodgers)pic.twitter.com/ffd4h7ofsB — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 20, 2024

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平扛開路先鋒保持好手感，21日（台灣時間）對洛磯首打席就轟出陽春砲，本季第21轟出爐，超越歐蘇納（Marcell Ozuna）暫居國聯第一。

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大谷翔平第一打席面對洛磯先發左投布拉克（Ty Blach）伸卡球，轟出中外野全壘打，相隔一場又開轟，6月已經累積7轟。大谷翔平下一打席布拉克以四壞球保送他，第三打席挨三振，第四打席中外野飛球出局，第五打席則是故意保送。本場3打數1安打，2保送，有1次三振，貢獻1打點，跑回1分，打擊率.318，OPS為1.006。

貝茲進傷兵名單後，大谷翔平肩負開路先鋒重任，目前累計13打數5安打，包含2轟貢獻6打點，談到他扛第一棒後的表現。主砲弗里曼（Freddie Freeman）表示，「不管打第幾棒他都很棒，首打席開轟都很棒。」

道奇靠著大谷開轟打出氣勢，3局上佩哈斯（Andy Pages）、維加斯（Miguel Vargas）適時安打進帳2分，4局上史密斯（Will Smith）、弗里曼演出「背靠背全壘打」再追加2分奠定勝基，終場道奇以5比3獲勝。

大谷翔平近5戰敲出4轟，連5戰貢獻打點追平個人最長，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「翔平狀態持續火燙。」而下一場他將對前東家天使隊，盼能持續維持手感。