李愷諺摘FMVP坦言「沒想過」！強調末節當機毛病要修正

▲國王李愷諺。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／桃園報導

新北國王今(20)晚在客場以103比97力克桃園璞園領航猿，以總比數4比1擊敗對手，摘下隊史首冠，此役在第四節、延長賽兩度砍進關鍵三分彈的李愷諺，最終也成功拿下總冠軍賽MVP的獎項，他賽後坦言，比起拿到這個獎項，對他來說「總冠軍」比較重要，此役末節國王第四節當機的老毛病又犯，他強調，「這是我們休賽季要好好考慮蠻大的一件事情。」

李愷諺在本季PLG總冠軍賽5場出賽，平均上場時間超過37分鐘，能斬獲14.4分、4.4籃板、1.4助攻、1.2抄截，每場比賽更能以44.4%的高命中率飆進2.4顆三分球，是國王奪冠不可或缺的重要角色。

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拿下總冠軍MVP，李愷諺坦言，「MVP我覺得對我來說還好，我本來就沒想過要拿這個獎項，我覺得冠軍比較重要！」

末節投進追平三分彈將戰線拉到延長賽，接著在延長賽再轟進致勝三分球，將比數拉開鎖定勝局，談到延長賽的重要進球，李愷諺透露，當時進攻表現比較穩定的就是自己，加上林書豪、林書緯、奧帝都是犯滿的狀況，所以自己必須挺身而出。

球隊第四節再度當機，只拿下5分，是這個系列賽國王的老毛病，李愷諺強調這是球隊必須好好修正的一個大問題，他指出球隊連三戰都發生這樣的強況，對一支陣容完整的球隊來說，是比較不及格的事。

他透露自己昨天有去抽膝蓋的積水，也持續因為腳踝的傷勢吃止痛藥咬牙上場，直到賽後都還不太舒服，他坦言是在打東超時的挫傷，累積成足底筋膜炎，「終於拿到了，這對我來說真的蠻難的，為了這座總冠軍，我一直給自己很大的壓力。」李愷諺最後談到他摘下首座PLG冠軍的心情。