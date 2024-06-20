加拿大男籃公佈奧運大名單　SGA領銜、NCAA「小鯊魚」入選

記者簡名杉／綜合報導

▲加拿大男籃公佈奧運大名單，吉爾吉斯-亞歷山大領銜。（圖／達志影像／美聯社）

距離巴黎奧運僅剩一個月時間，備受矚目的男子籃球項目，各國都積極展開備戰當中，去年世界盃男籃賽摘下季軍的加拿大男籃，日前公布20人奧運大名單，除了由今年賽季NBA的MVP第二名「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)領銜外，名單裡除了不乏眾多NBA名將之外，連近年在大學籃球NCAA大放異彩的華裔好手「小鯊魚」周志豪(Zach Edey)也都獲肯定入選。

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去年在菲律賓馬尼拉的世界盃男籃賽季軍賽力克美國，斬獲隊史世界盃最佳戰績的加拿大男籃，前一次在奧運賽場亮相已經要追溯到千禧年的澳洲雪梨奧運，巴黎奧運是加拿大男籃在相隔24年後再度奪下奧運門票，他們隊史9度叩關奧運會，曾於1936年的德國柏林奧運摘下銀牌，是目前為止加拿大男籃在奧運的最佳成績。

日前加拿大公布巴黎奧運的20人大名單，其中去年世界盃的12位銅牌成員全數入選，包含吉爾吉斯-亞歷山大、周志豪、威金斯(Andrew Wiggins)、巴瑞特(RJ Barrett)、多特(Luguentz Dort)、亞歷山大-華克(Nickeil Alexander-Walker)、鮑威爾(Dwight Powell)、布魯克斯(Dillon Brooks)、歐利尼克(Kelly Olynyk)、亞歷山大(Kyle Alexander)、斯克魯布(Philip Scrubb)以及貝爾-海恩斯(Trae Bell-Haynes)。

另外去年因傷未入選的莫瑞(Jamal Murray)和萊爾斯(Trey Lyles)、內姆哈德(Andrew Nembhard)等NBA戰將也都在這次的奧運名單當中，實力、星度都不亞於「冠軍大熱門」美國隊。

加拿大在今年的巴黎奧運跟澳洲同被分在A組，另外兩支球隊則得等到近期在西班牙展開的奧運資格賽結束後才會揭曉，他們在本屆賽事的首場比賽，將於巴黎當地時間7月27日晚間9點交手資格賽勝出的球隊。