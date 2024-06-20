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「國民女友」感情穩定！羅嘉翎IG放閃男友閃瞎眾人

▲羅嘉翎、邱相榤。（圖／邱相榤IG）

▲羅嘉翎、邱相榤。（圖／羅嘉翎IG、邱相榤IG合成）

體育中心／綜合報導

將登上巴黎奧運舞台的台灣跆拳道好手「國民女友」羅嘉翎，日前正積極備戰奧運當中，去年宣布「死會」的她，日前在IG跟男友放閃，閃瞎眾人。

▲羅嘉翎與男友邱相榤。（圖／邱相榤IG）

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▲羅嘉翎與男友邱相榤。（圖／邱相榤IG）

在東京奧運摘下銅牌的羅嘉翎，今年將繼續於巴黎奧運跆拳道57公斤級出征，她去年低調宣布與身高190公分的「羽球男神」邱相榤在一起，引發大量網友直呼「心碎」。

▲羅嘉翎、邱相榤。（圖／邱相榤IG）

▲邱相榤。（圖／邱相榤IG）

現年21歲的邱相榤是台灣的羽球雙打好手，目前混雙在世界排名第46名、男雙則排在第50名，他除了顏值超高以外，高達190公分的身高，和184公分的羅嘉翎外型十分登對，CP感十足。

去年羅嘉翎已經在IG上大方認愛，並經常曬出兩人互動，由於她目前備戰巴黎奧運正在進行嚴格飲食控制，日前她PO出影片，流連於各美食名店門口，卻被邱相榤霸氣帶走，羅嘉翎還搞笑發文，「你們的另一半也會這樣嗎？好想吃但不能吃，太狠了吧。」

羅嘉翎因傷長期休養，7月底的巴黎奧運是她今年首度出賽，被下達減重令，希望在奧運出發時將體重降至57.5公斤，目前飲食嚴格控管，周日只要沒有訓練，就會完全不吃東西，希望有效減重。
 

▲羅嘉翎與男友邱相榤。（圖／邱相榤IG）

▲羅嘉翎與男友邱相榤。（圖／邱相榤IG）

關鍵字： 羅嘉翎國民女友跆拳道奧運

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