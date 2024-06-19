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味全龍葉君璋、劉基鴻及徐若熙三人組搖頭公仔熱銷近3千隻

▲味全龍葉君璋、劉基鴻及徐若熙三人組搖頭公仔 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍葉君璋、劉基鴻及徐若熙三人組搖頭公仔 。（圖／味全龍提供）

記者歐建智／綜合報導

味全龍在6月18日、20日及21日在天母球場進行主場，同時推出上半季壓軸主題活動「LOTTE搖頭公仔之夜」，3天連續推出三款以「2023台灣大賽名場面」為主題的味全龍搖頭公仔，包括葉君璋總教練「昇龍拳」、劉基鴻「G1再見轟」及徐若熙「G6背水一戰」，公仔預購自開放以來已熱銷近三千隻，預計將再掀起一波收藏熱潮。

龍隊已連續3年舉辦「搖頭公仔之夜」，今年特別推中職首款「三人組搖頭公仔」，球迷可將葉君璋總教練與劉基鴻、徐若熙的三款公仔拼成一套完整組合，重溫去年總冠軍戰的熱血場景。

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因應畢業季活動迴響熱烈，龍隊也將在6月18日、20日及21日再度加開畢業季活動，由Dragon Beauties小龍女換上學院風服裝，邀請穿著「畢業服」、「學士服」或學生制服的球迷朋友，賽後免費進場拍攝畢業照，與同學好友留下難忘的回憶，並可享有味全龍商店「應援毛巾」九折優惠等專屬優惠

味全龍與日韓休閒食品領導品牌「LOTTE樂天製菓」攜手合作，在6月20日及21日的兩場主題日準備各3000支酸甜清爽的可爾必思冰棒，進場球迷即可免費領取每人1支。

關鍵字： 中職棒球

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