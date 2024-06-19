魔獸直言懷念「雞屁股」！卡森斯「表弟問號」引爆笑

▲TAT開賽記者會，「魔獸」霍華德。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

2024年TAT亞洲巡迴賽台北站將於7月26日於台北和平籃球館展開，日前台北野馬隊宣佈除了有超級球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)加入之外，他還招募「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)以及庫克(Quinn Cook)一起為野馬打球，今(19)日TAT舉行賽前記者會，與三位超級球星即時連線訪問，而霍華德提到他十分懷念台灣的「雞屁股」，卡森斯卻一臉「表弟問號」，引發現場大爆笑。

這次的TAT，霍華德除了將代表台北野馬出賽之外，他同時也是聯盟的股東之一，同時擔任球員與股東多職，「魔獸」坦言，他的職業生涯後期，分別在很多不同國家的聯賽效力，也看到很多熟悉的隊友在不同國家的聯賽打球，於是動念將大家集合起來，並決定在台灣台北實踐這個計畫。

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▲TAT開賽記者會，「魔獸」霍華德連線「表弟」卡森斯、庫克。（圖／記者簡名杉攝）

先前「魔獸」來台灣之後，到夜市嘗試「雞屁股」一鳴驚人，不僅因此衍生出許多哏圖，也對這項台灣美食留下深刻印象，將再次回到台灣，霍華德透露他真的很想念雞屁股，而同場連線的卡森斯聽到「雞屁股」直接一臉「表弟問號」，確定「真的是雞屁股嗎？」引發現場爆笑。

霍華德也說一定會帶兩位隊友去逛台灣的著名夜市，並推薦這項美食給他們，但他強調，「我不確定他們會不會跟我一樣喜歡吃。」

帶著兩位前洛杉磯湖人隊的冠軍隊友來台灣，「魔獸」坦言，希望把這個陣容帶來台灣，能引起台灣球迷的熱情與期待，卡森斯也透露，自己再回到美國之後，就非常想念台灣，對台灣的喜愛加上霍華德的邀請，才讓他動念再回來。

