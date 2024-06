洋基壞消息！　「法官」賈吉遭觸身球提前退場

▲賈吉(Aaron Judge)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

近況不錯的洋基隊長賈吉(Aaron Judge),在今天(19日)主場與金鶯系列賽首戰打擊時遭觸身球擊中,不得不提前退場接受治療,隨後葛利桑(Trent Grisham)頂替賈吉的位置上場代打。

今天首打席賈吉就敲出安打上壘,將連續安打的場次推進到4場,單月繳出52打數21支安打、4成03的高打擊率,不料在3局下半時,他就被金鶯先發蘇亞雷斯(Albert Suarez)一顆94.1英里的速球打到左手小指的指關節區域,隨後被葛利桑代打換下場。

Aaron Judge has left tonight's game early after being hit by a pitch during the third inning.



Watch #YANKSonYES live on YES and the YES App: https://t.co/aRu5PF6iD2 pic.twitter.com/SvpLBaNM4g