洋基壞消息！　「法官」賈吉遭觸身球提前退場

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

近況不錯的洋基隊長賈吉（Aaron Judge），在今天（19日）主場與金鶯系列賽首戰打擊時遭觸身球擊中，不得不提前退場接受治療，隨後葛利桑（Trent Grisham）頂替賈吉的位置上場代打。

今天首打席賈吉就敲出安打上壘，將連續安打的場次推進到4場，單月繳出52打數21支安打、4成03的高打擊率，不料在3局下半時，他就被金鶯先發蘇亞雷斯（Albert Suarez）一顆94.1英里的速球打到左手小指的指關節區域，隨後被葛利桑代打換下場。

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Aaron Judge has left tonight's game early after being hit by a pitch during the third inning.



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賈吉退場前洋基取得3比0領先，今天菜鳥萊斯（Ben Rice）擔任先發一壘手敲出生涯首安，除此之外沃爾普（Anthony Volpe）、史坦頓（Giancarlo Stanton）與托瑞斯（Gleyber Torres）各有1分打點進帳。

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本賽季賈吉再次打出MVP級別的表現，目前打擊率2成99、上壘率4成25、長打率6成86，還有領先全大聯盟的22支二壘安打、26發全壘打，64分打點和5的WAR值也高居榜首。