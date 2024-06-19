戴維斯「家暴前妻」畫面曝！　遭新北國王禁賽

▲去年5月戴維斯和前妻爆發拉扯衝突，造成前妻雙手挫傷，被提告家暴傷害案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

去年5月，已歸化中華民國國籍台灣職籃PLG新北國王的球星戴維斯，在警局前因與前妻討論孩子探視時間協調不攏，他突然從後方暴衝拉扯，嚇得前妻抱緊孩子，連連尖叫聲引起值班員警注意，而他的拉扯造成前妻雙手挫傷，於是遭提告家暴傷害案。今年4月桃園地院宣判，戴維斯依傷害罪判處拘役30天，球團因而讓他暫停出賽至本季結束，連季後賽也無法打。

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▲去年4月戴維斯老婆因受家暴聲請保護令。

事後，戴維斯經紀公司曾發出聲明，認為是前妻當天刁難探視事宜，才會在一時情急下發生拉扯爭執，但據熟知內情的親友透露，其實他會突然情緒失控，都是因為他未依約給付贍養費，前妻向法院提出強制執行，他為此大感不滿而借題發揮，甚至在還衝上前罵對方：「笨婊子！」

▲戴維斯因家暴傷害案確定，遭聯盟懲處，所屬新北國王球隊提出覆議。

而戴維斯情緒失控也不是第一遭，前年2人在談離婚時，前妻就曾申請保護令，並對他提出傷害告訴；2022年9月，為了儘速斷開戴維斯，前妻簽下離婚協議，傷害告訴也全部撤銷。

▲戴維斯（後）擁有不少籃壇好友，包含黑人陳建州（前）在內。

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