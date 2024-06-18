陳宇宏優質先發生涯首勝　王柏融開轟台鋼雄鷹拉出6連勝

▲陳宇宏。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹18日作客味全龍，陳宇宏演出6.1局失1分優質先發，台鋼12支安打狙擊龍軍，包含王柏融3分砲，最終以9比2獲勝，拿下6連勝。

台鋼面對味全龍先發左投王維中3局上發動攻勢，杜家明、林家鋐掃出安打，陳文杰適時安打送回2分。4局上兩出局後藍寅倫掃出「車布邊」二壘安打，杜家明選到保送，王博玄敲安打進帳1打點。

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「綠色潛水艇」陳宇宏前6局壓制龍隊打線，7局上遇到亂流，郭嚴文敲二壘安打，蔣少宏、鄭鎧文連續安打追回1分，隨後台鋼換上陳暐皓登板，製造雙殺化解危機。

台鋼8局上面對龍隊第二任投手張景淯，曾子祐跑出內野安打，陳文杰、王柏融選到保送，龍隊再換投，魔鷹選到保送擠回1分，藍寅倫擊出高飛犧牲打進帳1分，拉開至5比1。9局上林家鋐、曾子祐連續安打，陳文杰適時安打進帳本場第3分打點，王柏融轟3分砲，本季第4轟出爐，台鋼單局一口氣進帳4分。巫柏葳9局下連挨2安打掉1分，再以雙殺化解危機。

陳宇宏主投6.1局，用了83球，其中有56顆好球，被敲6支安打，有2次保送，奪3次三振，僅失1分，前一次先發5月26日對富邦悍將投5.1局失1分吞敗，本場第2次先發拿下生涯首勝。曾子祐雙安跑回2分，陳文杰雙安貢獻3打點，王柏融靠全壘打也貢獻3打點，台鋼長打火力滿點，連5場全壘打。

味全「龍王」王維中本季首度投滿7局，用了98球，被敲6安打，奪3次三振，失3分，優質先發承擔第4敗。