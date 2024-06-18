曾打過甲組聯賽　「鷹眼神探」石春吉為味全開球圓夢

▲「鷹眼神探」石春吉開球圓夢。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍18日以警察節為契機，特別邀請有「鷹眼神探」之稱的新北市警新莊分局警備隊小隊長石春吉擔任開球嘉賓，向警察致敬，並感謝所有堅守崗位、守護民眾安全的警務人員。

石春吉小隊長以其銳利的「鷹眼」，屢屢破獲重大刑案，包括館長被槍擊案、新店職業殺手槍擊殺人案、史上最大台灣本島走私1,172塊（450公斤）海洛英案等等。他表示，維護正義、追求真相的決心與理念，來自於國中時期扎實的棒球選手訓練。

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石春吉從小在傳統榮工棒球隊接受殷實訓練，為了追夢再到吳鳳技術學院打甲組聯賽，雖然最後因無法突破放棄夢想，但對於棒球的熱情不曾熄滅。他認為，警察與棒球人的共同特色，就是永不放棄的信念。

他感謝味全龍球團讓他踏上職棒殿堂開球，完成未竟的職棒夢。同時，他也提醒民眾小心詐騙集團，多留意防詐宣導訊息，避免落入詐騙集團陷阱，警察守護民眾安全，也請大家提高警覺，並成為警察的最佳後盾、最強後援。

頂新和德文教基金會長期推動棒球公益，盼促進親子健康休閒，於警察節招待警務人員家庭進天母棒球場看棒球，為警察家庭創造滿滿幸福感。今日更邀鷹眼神探開球，向所有警察人員致敬，藉此活動對人民保母表達誠摯感謝。

▲▼「鷹眼神探」石春吉曾有棒球夢。（圖／味全龍提供）