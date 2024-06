最大贏家！布朗連奪東冠、總冠軍賽MVP　與一哥坦圖共享榮耀

記者游郁香/綜合報導

塞爾提克今(18)日在主場奪下隊史第18冠,布朗(Jaylen Brown)總冠軍賽繳出場均20.8分、5.4籃板、5助攻,贏得FMVP殊榮,他聽到自己獲獎當下似乎有些訝異,將這份榮耀與一哥坦圖(Jayson Tatum)共享。布朗成了本季的最大贏家,不僅簽下3.04億美元的超級頂薪合約,還連奪東冠MVP與FMVP。

▲布朗連奪東區冠軍賽、總冠軍賽MVP。(圖/VCG)

2016年探花布朗本季迎來生涯巔峰,開季前簽下NBA史上最大合約,以3.04億美元(約98.4億台幣)的價碼續約,並第3度入選全明星賽,與一哥坦圖聯手率塞爾提克在例行賽豪取64勝。

進入季後賽,布朗頻頻有關鍵演出,先是以場均29.8分、5籃板、3助攻,奪下東區冠軍賽MVP,他當時直言,「我完全沒料到這個,我從來沒贏過什麼,我只是很開心我們贏了。」

來到總冠軍賽,布朗沒有停下腳步,除了G4慘輸38分那一場僅拿10分,其他4戰他單場得分都突破20大關,展現宰制力,整個系列賽繳出場均20.8分、5.4籃板、5助攻,最終他比下場均22.2分、7.8籃板和7.2助攻的一哥坦圖,獲得FMVP的殊榮。

布朗高舉起FMVP獎盃時,坦圖在一旁替他鼓掌,布朗表示,「我與我的兄弟坦圖分享這份榮耀,他一路上都與我同在。」

Jaylen Brown on his FMVP:



“I share this with my brothers and my partner in crime Jayson Tatum.”



Real one. pic.twitter.com/EtzO2yBigk