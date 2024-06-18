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最大贏家！布朗連奪東冠、總冠軍賽MVP　與一哥坦圖共享榮耀

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克今(18)日在主場奪下隊史第18冠，布朗(Jaylen Brown)總冠軍賽繳出場均20.8分、5.4籃板、5助攻，贏得FMVP殊榮，他聽到自己獲獎當下似乎有些訝異，將這份榮耀與一哥坦圖(Jayson Tatum)共享。布朗成了本季的最大贏家，不僅簽下3.04億美元的超級頂薪合約，還連奪東冠MVP與FMVP。

▲▼布朗連奪東區冠軍賽、總冠軍賽MVP。（圖／VCG）

▲布朗連奪東區冠軍賽、總冠軍賽MVP。（圖／VCG）

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2016年探花布朗本季迎來生涯巔峰，開季前簽下NBA史上最大合約，以3.04億美元(約98.4億台幣)的價碼續約，並第3度入選全明星賽，與一哥坦圖聯手率塞爾提克在例行賽豪取64勝。

進入季後賽，布朗頻頻有關鍵演出，先是以場均29.8分、5籃板、3助攻，奪下東區冠軍賽MVP，他當時直言，「我完全沒料到這個，我從來沒贏過什麼，我只是很開心我們贏了。」

▲▼布朗連奪東區冠軍賽、總冠軍賽MVP。（圖／VCG）

▲布朗連奪東區冠軍賽、總冠軍賽MVP。（圖／VCG）

來到總冠軍賽，布朗沒有停下腳步，除了G4慘輸38分那一場僅拿10分，其他4戰他單場得分都突破20大關，展現宰制力，整個系列賽繳出場均20.8分、5.4籃板、5助攻，最終他比下場均22.2分、7.8籃板和7.2助攻的一哥坦圖，獲得FMVP的殊榮。

布朗高舉起FMVP獎盃時，坦圖在一旁替他鼓掌，布朗表示，「我與我的兄弟坦圖分享這份榮耀，他一路上都與我同在。」

關鍵字： NBA塞爾提克布朗坦圖

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