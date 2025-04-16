克蕭周三3A復健登板　最快6月重返大聯盟

▲道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）將於美國時間周三，在3A奧克拉荷馬城進行復健賽，這將是他自去年8月傷退後，首度參與正式比賽。

克蕭預計於美東時間中午12點05分（台灣時間4月18日凌晨0:05），對戰水手隊3A（Tacoma Rainiers）。該場比賽也被選為MiLB.com當日免費直播賽事，球迷可透過MLB.TV、MLB.com，以及MLB Pipeline與小聯盟官網免費收看。

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這場復健登板將是克蕭自2024年8月30日對響尾蛇比賽後的首度出賽。當時他因左腳大拇趾劇痛提前退場，隨後錯過剩餘賽季及道奇的世界大賽奪冠之旅。他於同年11月接受左腳趾及左膝手術，進行長達數月的復健調整。

現年36歲的克蕭，即將迎來他的大聯盟第18個球季，生涯皆效力道奇。他目前累積2,968次三振，距3,000K里程碑僅差32次。若能順利回歸，將有機會在本季達成這項歷史紀錄。

儘管他已列入60天傷兵名單，根據規定最快5月即可歸隊，但據外媒報導，預期克蕭將於6月才會回歸，正式迎來2025賽季。