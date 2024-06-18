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塞爾提克18冠穩了？半場21分領先　替補奇兵神奇壓哨Logo shot

記者游郁香／綜合報導

獨行俠總冠軍賽G4在主場狂勝38分，避免遭到橫掃，G5今(18)日移師塞爾提克主場舉行，達拉斯雙星唐西奇、厄文手感低迷，前2節合計18投6中僅14分進帳，反觀綠衫軍雙探花坦圖、布朗與哈勒戴得分都上雙，替補後衛普理查德還飆進壓哨Logo shot，塞爾提克上半場打完拉開67比46、21分大幅領先。

力求在今日「關門」奪下隊史第18冠的塞爾提克，開賽就在頂級「大鎖」哈勒戴(Jrue Holiday)連拿6分，加上38歲老將霍弗德(Al Horford)飆進三分之下，打出9比2攻勢。「命懸一線」的獨行俠則手感不佳，全隊開局9投僅1中，連頭牌唐西奇(Luka Doncic)都到首節還剩7分02秒才首次得分，他完成了一記三分打。

▲▼塞爾提克坦圖、布朗、普理查德。（圖／達志影像／美聯社）

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▲塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

左腿脛骨後肌腱脫臼的綠衫軍主戰中鋒波辛基斯(Kristaps Porzingis)，在首節最後6分49秒替補上陣，滿場波士頓球迷替他歡呼。達拉斯節末幾度追到1分差，不過布朗(Jaylen Brown)隨即暴扣提振塞爾提克士氣，豪瑟(Sam Hauser)與一哥坦圖(Jayson Tatum)接連抄截帶動快攻，綠衫軍1分鐘內打出9比0攻勢，拉開28比18、10分差距。

坦圖次節還剩7分08秒切入拋進高難度的二分並要到加罰，怒吼搥胸替自己喝采，完成三分打後，塞爾提克將比數改寫為46比31、15分差。獨行俠雙星準度持續低迷，唐西奇錯失兩罰、首節3投0中得分未開張的厄文再次投丟三分，不過達拉斯幾名角色球員及時跳出來止血。

▲▼塞爾提克坦圖、布朗、普理查德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

達拉斯長人加福德(Daniel Gafford)與「金童保鑣」華盛頓(P.J. Washington)聯手上演空中接力灌籃，他連2次暴扣取分，華盛頓與「灌籃王」小瓊斯(Derrick Jones Jr.)也在籃下搶分，將比數追近到39比48、9分差。

不過塞爾提克很快回敬一輪猛攻，布朗次節最後1分52秒飆進三分，隨後再助攻懷特(Derrick White)砍外線，將領先擴大到60比42、18分。從板凳出發的普理查德(Payton Pritchard)在上半場終了前飆進49呎的壓哨Logo shot，讓綠衫軍帶著67比46、21分領先進入下半場。

▲▼塞爾提克坦圖、布朗、普理查德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克普理查德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖布朗哈勒戴獨行俠唐西奇厄文

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