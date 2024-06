塞爾提克18冠穩了？半場21分領先　替補奇兵神奇壓哨Logo shot

PAYTON PRITCHARD NAILS THE HALFCOURT HEAVE Celtics lead by 21 points at half. @espn pic.twitter.com/KbSZ73akEB

記者游郁香/綜合報導

獨行俠總冠軍賽G4在主場狂勝38分,避免遭到橫掃,G5今(18)日移師塞爾提克主場舉行,達拉斯雙星唐西奇、厄文手感低迷,前2節合計18投6中僅14分進帳,反觀綠衫軍雙探花坦圖、布朗與哈勒戴得分都上雙,替補後衛普理查德還飆進壓哨Logo shot,塞爾提克上半場打完拉開67比46、21分大幅領先。

力求在今日「關門」奪下隊史第18冠的塞爾提克,開賽就在頂級「大鎖」哈勒戴(Jrue Holiday)連拿6分,加上38歲老將霍弗德(Al Horford)飆進三分之下,打出9比2攻勢。「命懸一線」的獨行俠則手感不佳,全隊開局9投僅1中,連頭牌唐西奇(Luka Doncic)都到首節還剩7分02秒才首次得分,他完成了一記三分打。

▲塞爾提克坦圖。(圖/達志影像/美聯社)

左腿脛骨後肌腱脫臼的綠衫軍主戰中鋒波辛基斯(Kristaps Porzingis),在首節最後6分49秒替補上陣,滿場波士頓球迷替他歡呼。達拉斯節末幾度追到1分差,不過布朗(Jaylen Brown)隨即暴扣提振塞爾提克士氣,豪瑟(Sam Hauser)與一哥坦圖(Jayson Tatum)接連抄截帶動快攻,綠衫軍1分鐘內打出9比0攻勢,拉開28比18、10分差距。

