看U18決定到文化大學打球　日本選手豐島顯、金本航河拚中職

▲文化大學選手豐島顯（左）、金本航河（右） 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／新北報導

中華職棒今年新人測試有2位文化大學畢業日本選手豐島顯、金本航河，二人因2019年U18中華隊奪冠，決定一起到文化大學讀書，如果又一起參加中職測試，想要跟文化學長王柏融一樣挑戰中職。

由於中華職棒開放在台灣讀大學4年，可以參加中職選秀及新人測試，今年中職新人測試有3位在台灣讀大學的日本選手參加，包括開南大學投手藤木琉悠以及文化大學野手豐島顯、金本航河。

[廣告]請繼續往下閱讀...

豐島顯、金本航河二人國中時是同一支社區棒球隊的隊友，高中時豐島顯到長崎創成館高校，金本航河則到廣島的武田高校，畢業後二人連袂來台灣，而且到文化大學讀書。

「我是因金本航河找我一起去文化大學。」豐島顯表示，本來要去日本大學打球，但日本大學有300多人，到文化大學看他們練球之後，發現他們的球員比較少，比賽上場機會會比較多，也會有比較多的練習 會更有進步，所以才決定到文化。

金本航河解釋，當初是看到2019年U18世界青棒賽中華隊冠軍，因此決定來台灣打球、學中文，會選擇文化大學，是有人推薦大專棒球中文化最強，選手很高很粗，而且有學長王柏融。

▲中華職棒新人測試豐島顯 。（圖／中華職棒提供）

豐島顯在大一就想要要打中職，因為那時候開放外國人大學讀4年後就可以選秀，大四決定要挑戰中職，報名中職選秀。

金本航河認為，受到之前台體大永田颯太郎的影響來台讀大學，而且不用受外國選手限制，比較有機會進職棒。豐島顯表示，中職開放外國學生的限制，之後會有更多日本人想要來台灣讀大學、打職棒。

對於是否可以成功挑戰中職，金本航河覺得豐島顯比較有機會，他跑得快且打擊比較好，自己雖然去年春聯有2轟，屬於力量型，但台灣力量型選手很多，機會比較小。

豐島顯自認自己的打擊進步很多，一、二年級碰到球棒而已，三、四年級做重訓，二壘打、三壘安打比較多，守備本來守二、游，三年級時外野選手受傷，才去守外野。

▲中華職棒新人測試金本航河 。（圖／中華職棒提供）