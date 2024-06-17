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「裝猛哥」預計不續留公牛　球團盼交易選秀權搶康大中鋒

▲公牛卓拉蒙德、康乃狄克大學冠軍中鋒柯林根。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛卓拉蒙德。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

前明星中鋒「裝猛哥」卓拉蒙德(Andre Drummond)近年因為角色轉換等問題，逐漸淪為替補球員，即便如此，他今年賽季依舊能在場均17分鐘左右的上場時間斬獲8.4分、9籃板，賽季末重獲自由身的他，預計將會到自由球員市場拚身價、尋求一紙大合約，而因應他可能離隊，握有今年選秀會11號籤的公牛，也傳出將向上交易選秀籤，搶下康乃狄克大學的冠軍中鋒柯林根(Donovan Clingan)。

將在8月滿31歲的卓拉蒙德，是於2012年選秀會以首輪第9順位加入聯盟的潛力新星，生涯曾兩度入選全明星的他，由於沒有外線能力，加上防守問題，無法適應現代的「小球時代」，近年來逐漸被邊緣化，從明星中鋒變成替補球員流浪各隊。

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然而近兩年以底薪加入公牛的他，卻能在短時間替補上場打出高效表現，今年賽季出賽79場比賽、其中10場先發出賽，在場均17.1分鐘的上場時間，能拿下8.4分、9籃板，進攻籃板高達3.4顆，本季還曾有過單場26籃板的驚人表現，這表現也讓他獲得不少球隊關注，而曾在個人社群網站「自省」因為自己的態度問題，才淪落到底薪球員的他，非常可能在今年的自由球員市場試水溫，力拚大合約。

▲公牛卓拉蒙德、康乃狄克大學冠軍中鋒柯林根。（圖／達志影像／美聯社）

▲康乃狄克大學冠軍中鋒柯林根。（圖／達志影像／美聯社）

由於卓拉蒙德可能出走，公牛內線戰力將出現空缺，於是他們打算從本屆選秀會下手「掏寶」，手握11號籤的公牛，傳出有意向上交易前10順位的選秀籤，搶下今年NCAA康乃狄克大學的冠軍中鋒柯林根。

年僅20歲的柯林根，今年NCAA賽季平均22.5分鐘上場時間就能摘下13分、7.4籃板、2.5阻攻，並幫助康乃狄克大學在本季NCAA登頂，雖然他在進攻端表現不算出色，但他十分願意在籃下進行苦力、肉搏的藍領工作，由於防守表現潛力十足，因此他預估在今年選秀的樂透區就會中選，得交易到第幾順位才能搶下他，可能也是公牛管理層頭痛的大問題。
 

關鍵字： 公牛卓拉蒙德NBA

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