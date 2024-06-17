柯敬賢目標4年後升大聯盟　道奇球探看好模板是貝林傑

▲▼柯敬賢加盟道奇記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

平鎮高中畢業的外野手柯敬賢17日舉辦加盟道奇記者會，道奇環太平洋球探部部長狄波（Jon Deeble）特別稱讚他的天賦，以之前效力道奇的中外野手貝林傑（Cody Bellinger） 為模板，期待他未來的發展。

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柯敬賢在記者會上喊出4年後登上大聯盟的目標，狄波認為，「他在攻擊上的策略可以再更積極一點，目前他比賽的方式已經偏向美式，不需要做太大的改變。」

柯敬賢有充分的潛力可以培養成在大聯盟出賽的中外野手，狄波強調，「他在判斷飛球，還有跑動軌跡都算是很頂尖的。」道奇規劃他從新人聯盟開始，再以其在新人聯盟的成績評估未來的往上升的速度。

狄波透露，台灣區球探Allen從柯敬賢14歲就開始關注他的成長，挖掘到這位很特別的球員，若以大聯盟球員來看，模板最接近貝林傑，因為柯敬賢跑壘速度快，打擊很好，中外野手所需要的特質他都具備，也最接近貝林傑。

狄波曾當過紅襪球探，當年曾簽下林哲瑄，曾以外野手之姿登上大聯盟，狄波認為，「柯敬賢與林哲瑄不同，林哲瑄是中長程距離打者，柯敬賢具備力量。」

▲道奇隊環太平洋球探部部長（Jon Deeble)親自出席柯敬賢加盟道奇記者會。（圖／記者李毓康攝）