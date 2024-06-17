運動雲

>

柯敬賢目標4年後升大聯盟　道奇球探看好模板是貝林傑

▲▼柯敬賢加盟道奇記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼柯敬賢加盟道奇記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼柯敬賢加盟道奇記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

平鎮高中畢業的外野手柯敬賢17日舉辦加盟道奇記者會，道奇環太平洋球探部部長狄波（Jon Deeble）特別稱讚他的天賦，以之前效力道奇的中外野手貝林傑（Cody Bellinger） 為模板，期待他未來的發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯敬賢在記者會上喊出4年後登上大聯盟的目標，狄波認為，「他在攻擊上的策略可以再更積極一點，目前他比賽的方式已經偏向美式，不需要做太大的改變。」

柯敬賢有充分的潛力可以培養成在大聯盟出賽的中外野手，狄波強調，「他在判斷飛球，還有跑動軌跡都算是很頂尖的。」道奇規劃他從新人聯盟開始，再以其在新人聯盟的成績評估未來的往上升的速度。

狄波透露，台灣區球探Allen從柯敬賢14歲就開始關注他的成長，挖掘到這位很特別的球員，若以大聯盟球員來看，模板最接近貝林傑，因為柯敬賢跑壘速度快，打擊很好，中外野手所需要的特質他都具備，也最接近貝林傑。

狄波曾當過紅襪球探，當年曾簽下林哲瑄，曾以外野手之姿登上大聯盟，狄波認為，「柯敬賢與林哲瑄不同，林哲瑄是中長程距離打者，柯敬賢具備力量。」

▲▼道奇隊國際球探部副總狄波（Jon Deeble)親自出席柯敬賢加盟道奇記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲道奇隊環太平洋球探部部長（Jon Deeble)親自出席柯敬賢加盟道奇記者會。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 柯敬賢道奇球探大聯盟外野手

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

前統一獅打擊教練柏安力車禍中喪生　享壽61歲

前統一獅打擊教練柏安力車禍中喪生　享壽61歲

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

快訊／國王冠軍賽最大危機！　林書豪G4開打前赴醫治療

快訊／國王冠軍賽最大危機！　林書豪G4開打前赴醫治療

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

黃潮來襲！兄弟大巨蛋3戰吸引近7萬人寫紀錄　總收入7300萬

U23重砲捕手盧柏華挑戰中職選秀　林威助鼓勵發揮打擊優勢

U23重砲捕手盧柏華挑戰中職選秀　林威助鼓勵發揮打擊優勢

高國豪否認「私約大嫂」！她發律師聲明：若要人不知，除非己莫為

高國豪否認「私約大嫂」！她發律師聲明：若要人不知，除非己莫為

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

熱門新聞

前統一獅打擊教練柏安力車禍中喪生　享壽61歲

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

高國豪再戰大嫂！被嗆「應向妻坦承所作所為」不忍了：擺明要搞事

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前統一獅打教柏安力因車禍逝世

2快訊／大谷翔平連兩打席開轟

3快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇

4魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔來台！

5高國豪再戰大嫂！被嗆應坦承所作所為不忍了

最新新聞

1新人測試會投手4觸身　餅總：不是大鍋炒

2即／柯旻豪押212天　「想老婆」求交保

3柏安力過世　陳連宏：教學不同於他人

4柯敬賢披道奇「91號」戰袍有洋蔥

5「裝猛哥」預計不留公牛　球團盼搶康大中鋒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366