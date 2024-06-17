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快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇17日（台灣時間）迎戰皇家，大谷翔平連兩打席開轟，率領道奇以3比0獲勝，隊友山本由伸傳壞消息，因三頭肌緊繃而進傷兵名單，大谷翔平賽後採訪也說，「希望他早日康復。」

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大谷翔平首打席獲得保送，第二打席3局下1出局時，轟出中外野全壘打，擊球初速114.2英里，飛行距離454英尺，為本季第18轟。

大谷翔平又在6局下砲轟皇家先發投手辛格（Brady Singer），這打席鎖定第1顆滑球就開轟，讓全場球迷沸騰，這一轟擊球初速110.7英里、飛行距離400英尺，本季累計第19轟。第四打席7局下則是以中外野飛球出局。

大谷翔平繼5月5日後，再度上演雙響砲，本季第2次，此戰3打數2發全壘打，貢獻2打點、2得分，打擊率.309、OPS為.976。

山本由伸前一戰僅投2局就因三頭肌緊繃而緊急退場，此戰賽前道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，山本由伸進入傷兵名單並將接受檢查，不確定結果何時出爐，會持續關注。

貝茲（Mookie Betts）在7局下第四打席因左手挨球吻而傷退，大谷翔平在打擊準備區一直露出擔心的眼神。

大谷翔平在雙響砲後接受採訪時提到，「我們球隊正在經歷艱難的時刻，希望可以一起努力，互相幫助，祈禱他們早日康復。」

關鍵字： 大谷翔平道奇皇家棒球MLB

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