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王柏融談打擊升溫「回歸基本」　不去想連勝注重「細節」

記者簡名杉／新北報導

▲台鋼雄鷹王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹明星強打王柏融今(16)日在客場交手富邦悍將，5局上球隊滿壘時敲出關鍵安打，拉出單局4分的大局，把原本1分的領先擴大到5分奠定勝基，同時也摘下本季第二座單場MVP，6月打擊狀況回升，他指出自己有修正打擊機制「回歸基本」，轉隊後的首次5連勝，他並不去在意連勝，強調「細節」比較重要。

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包含今天的比賽，王柏融在整個6月出賽9場，42打席、34打數敲出11支安打，包含一支全壘打，打回6分打點、跑回9分得分，打擊三圍達.324/.429/.412，比起5月的.205/.344/.205升溫不少。

他談到近期自己的打擊狀況，指出，「每天每天感覺有越來越好，打擊這個東西，就像打擊教練說的，打擊機制可能前陣子有點跑掉，自己會容易想太多，就不去嘗試其他東西，回到源頭還是基本，不用去想這麼多，站上去就是要有自信地去做揮擊，選球、看球還算還可以啦！」

球隊最近打線滾燙，近4場比賽全隊敲出10轟，王柏融自己貢獻其中一支，他笑說，「我也不曉得大家最近怎麼了。」坦言全隊只要有一、兩位打者打出來，就會互相感染，打不好的時候也是一樣；不過近期球隊打線串連明顯比開季好上不好，他認為可能是全隊開始熟悉場上的節奏，熟悉一軍各隊投手的配球、策略，加上教練團的指導，大家才能快速進步。

開季拿完本季首座單場MVP之後，睽違兩個多月才摘下第二座，王柏融笑說，「沒關係啦，慢慢來，球賽很長，讓大家都有機會嘛，只要球隊贏球什麼都好，」他也展現老大哥風範，「讓年輕選手能夠在一軍的賽場展現他們的實力，慢慢打出信心，這是第一年我們球隊最重要的，我們就在旁邊輔助他們嘛。」

今天贏球，也是他回到中職轉隊後的首次5連勝，王柏融坦言，雖然贏球，但是還有很多細節要注重，對於年輕選手來說，不要去管連勝，每一場的內容才是對他們、對球隊最重要的。

關鍵字： 王柏融台鋼雄鷹中職

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