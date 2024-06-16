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難忘周思齊經典賽對日本關鍵一擊　糸井嘉男：請打到50歲吧！

▲▼糸井嘉男開球。（圖／中信兄弟提供）

▲糸井嘉男開球。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

日職「筋肉男」42歲的糸井嘉男身材管理非常好，開球結束後受訪大秀肌肉，看到2013年對日本敲關鍵安打的周思齊還是現役球員，特別請前阪神隊友呂彥青轉達一句話，「請打到50歲吧！」

糸井嘉男曾效力過，火腿、歐力士及阪神，曾與台灣好手陽岱鋼一起拿下金手套外野手獎，呂彥青在阪神時期也當過隊友。糸井嘉男直言，「年輕的時候跟陽岱鋼一起打球，現在他回到日本，也想為他加油，一直都很喜歡台灣，跟呂彥青交情也不錯。」

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糸井嘉男在2022年退役，看到跟自己同為1981年出生的周思齊還在球場上奮戰，他表示，「跟他年紀相仿，是在2013年經典賽對戰過的對手，請呂彥青轉達給他，希望他能打到50歲。」

回想當年台日戰記憶猶新，糸井嘉男說，「當年比賽很激烈，算是生涯排名前幾場的比賽。有印象的是，台灣球員賽後圍成一圈跟球迷致意，很有運動家的精神。」這次受邀來感受到台灣球迷熱情，沒想到在下飛機就有球迷找我簽名，「讓我以為自己是明星。」他謙虛地說。

開球前特別在投手丘上做4次伏地挺身，糸井嘉男笑言，「因為兩年沒有投球，稍微『鬆』一下，也可以帶動氣氛。」兄弟總教練平野惠一稱讚他體態管理非常好，開玩笑地說，「不知道他這麼認真鍛鍊的目標是什麼？」糸井嘉男回應，「其實也還在迷茫中，想到就會去健身房練一練。」

糸井嘉男在面對媒體的發言都很有趣，對此他也自嘲，「看影片球迷討論我做了什麼傻事，八九成都是真的。」

▲▼糸井嘉男開球。（圖／中信兄弟提供）

▲糸井嘉男開球。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 糸井嘉男開球台日戰球迷自嘲

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